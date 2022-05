Chumbo à Lei dos Metadados já faz machetes nos jornais

Bom dia. Nas capas dos principais jornais, entre várias notícias de referência e da actualidade, destacam-se aquelas que prometem marcar os próximos tempos, após o chumbo da Lei dos Metadados pelo Tribunal Constitucional, pois já há condenados a requererem a revisão das penas, entre outras consequências.

No semanário Expresso:

- "Fisco exige Euro4,5 milhões a Fernando Santos por esconder salários"

- "Crítico do PS afastado do IEFP dois dias depois de nomeado"

- "Decisão do TC apaga oito mil burlas com MB Way"

- "PJ vai ouvir russo de Setúbal"

- "Comissão que acompanha PRR está sem presidente"

- "Porto, Lisboa, Sintra, Loures e Gaia recusam saúde"

- "Direito: clima de medo agravou-se na faculdade"

- "O que muda com a Finlândia e a Suécia na NATO"

- "A Eurovisão como palco da guerra"

- "Com Euro100 milhões/ano há médicos de família para todos"

- "Costa convida PR para conferência"

- "Montenegro e Moreira da Silva"

- "Marcelo visita Timor-Leste"

- "A noite das mil prisões"

No semanário NOVO:

- "Descubra as diferenças. Luís Montenegro é tido por mais combativo, enquanto Jorge Moreira da Silva recebe elogios pela consistência, mas há coisas além do perfil a separar os candidatos à liderança do PSD nas diretas de 28 de maio"

- "Miranda Sarmento: 'Pôr o Chega no centro do debate é fazer um frete ao PS'"

- "Jéssica Pina: 'Trabalhar com a Madonna é algo que vai ficar comigo para o resto da vida'"

- "Banco de Portugal pagou sete milhões a advogados em 2021"

- "Subida do preço do gás natural ameaça grandes empresas têxteis portuguesas"

- "Ministério Público e polícias contra base de dados do SEF sob tutela do primeiro-ministro"

No Correio da Manhã:

- "Amante de viúva Rosa quer anular condenação. Nova lei dos metadados gera confusão nos tribunais"

- "Advogado aproveita mudança na legislação para pedir repetição do julgamento"

- "Tiros em Algés. Polícia mata alemão e evita banho de sangue"

- "Número 2 de 'macaco' nos Super Dragões. Pai do homicida com medo de vingança entrega-se à justiça"

- "PSP prepara megaoperação de segurança na cidade do Porto para a celebração da conquista do título"

- "Custo de vida. Inflação já tirou 25 euros por mês ao salário médio"

- "P. Ferreira-Benfica: Revolução nas águias. Só dez têm lugar garantido no Benfica"

- "Sporting. Matheus Nunes enche cofre do leão"

- "A partir de segunda-feira. Quarta dose da vacina chega aos lares"

- "Alverca. Contramão na A1 causa dois mortos"

- "Fátima. Milhares de peregrinos com fé e devoção"

- "Guerra na Europa: Rússia ameaça após Finlândia pedir adesão à NATO"

No Público:

- "Registos centrais pressionados a naturalizar Abramovich com urgência"

- "Igor Khashin e Yulia Khashina. 'O nosso trabalho de 20 anos foi destruído num dia'"

- "Guerra na Ucrânia. Finlândia quer adesão sem demoras à NATO"

- "Julião Sarmento. Uma exposição antológica para ver no Museu Coleção Berardo"

- "Hospitais. Mais de mil pessoas com alta continuam internadas"

- "Ensino superior. PS propõe continuação do congelamento das propinas"

- "Buraco negro. A imagem do 'monstro' no coração da nossa galáxia"

No Jornal de Notícias:

- "Homicida de rapper usa lei dos metadados para pedir libertação"

- "Portugal I love you. Estrangeiros que abriram negócios e ajudam a promover o turismo nacional"

- "Quase todos os hospitais já fazem consultas à distância"

- "Covid. Exame grátis para quem tiver autoteste positivo"

- "Oeiras. PSP trava matança em casa e abate agressor"

- "Matosinhos. Aurora da Liberdade, um farol do teatro amador"

- "Guerra. Ameaça nuclear russa no caso de novas adesões à NATO"

- "Santo Tirso. Menino hiperativo de sete anos agride professora na aula"

- "Queda de betoneira mata presidente de junta em Vila Verde"

- "FC Porto. Aliados esperam mar azul com segurança apertada"

- "Sexta-feira 13. Bruxas e poções mágicas regressam a Montalegre"

No Diário de Notícias:

- "Há 163 mil pedidos de dados pessoais dos tribunais às Telecom"

- "Júlio Machado Vaz, psiquiatra. 'Stress pós-traumático após confinamentos, até em profissionais de saúde, pode ver-se quatro a cinco anos depois'"

- "Emergência. Nova lei para pandemias já suscita dúvidas. Marcelo Rebelo de Sousa vai recorrer ao TC"

- "Covid-19. País entra em nova vaga ao chegar quase às 25 mil infeções diárias"

- "Reportagem. Vítimas de adição só chegam às reuniões de Narcóticos Anónimos quando confrontados com situações extremas"

- "Dinheiro. Tribunal de Contas Europeu vem a Portugal preocupado com escassez de produção de lítio"

- "Lisboa. Clima é tema na estreia do Conselho de Cidadãos, lançado por Carlos Moedas, este fim de semana"

No Inevitável:

- "António Ramalho de Almeida, coautor do Plano Nacional de Luta Contra a Tuberculose nos anos 90, distinguido com o Prémio Miller Guerra da Ordem dos Médicos. 'Os sanatórios eram uma prisão dourada'"

- "Lisboa. 'É um disparate reduzir cegamente os limites da velocidade' [Nunes da Silva, antigo vereador do Urbanismo e Mobilidade]"

- "A moda a vender o novo velho"

- "Covid-19. Aumento de mortes leva DGS a antecipar quarta dose em lares e maiores de 80 anos"

- "Lucros da CGD disparam 80,5% para 146 milhões no primeiro trimestre"

- "Finlândia. Pedido de adesão à NATO vai avançar 'sem demoras'"

No Negócios:

- "Revisão forçada de preços só nos contratos públicos"

- "Turismo promete, mas em Fátima há milagres"

- "Salário médio cai mais nas maiores empresas"

- "Neuce compra Argatintas e fica com 12 fábricas"

- "Superdepósitos dão, afinal, prémio mínimo a aforradores"

- "Caixa vê lucros dispararem e afasta crise de malparado"

- "Entrevista a Marta Vilar Rosales. 'Há dificuldade em refletir sobre a imigração'"

No O Jogo:

- "Toni Martínez. 'Prefiro Conceição como companheiro do que como adversário'"

- "Sporting. Amorim gasta mais que Jesus"

- "P.Ferreira-Benfica. Martim Neto e Diego Moreira chamados"

- "Braga. Carvalhal distinguido e na lista do Blackburn"

No A Bola:

- "P. Ferreira-Benfica. Sangue novo. Despedida do campeonato lança bases para o futuro"

- "'Não é obrigatório vender Darwin', Domingos Soares de Oliveira"

- "Sporting. SAD chega aos Euro3,8 milhões por Morita"

- "FC Porto. Máxima segurança na festa do título"

E no Record:

- "P. Ferrera-Benfica. Miúdos ao palco. Martim Neto e Diogo Moreira vão ser lançados por Veríssimo"

- "Sporting. Morita treme, mas não cai"

- "FC Porto. Eustáquio acredita que vai ficar"

- "SP Braga. Salvador propôs renovação a Carvalhal"

- "Seleção. Fisco exige 4,5 MEuro a Fernando Santos"