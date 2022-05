Congresso da APDC arranca com papel da ciência e da tecnologia na transformação digital

O 31.º congresso da APDC arranca hoje, em formato híbrido, com o papel da ciência, tecnologia e inovação na transformação digital em debate, numa edição cujo tema é "Tech and Economics: the way forward".

De acordo com a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), o tema central do primeiro de dois dias de congresso, que decorre este ano a partir do Auditório da Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, é a "Digital Augmentation, AI [inteligência artificial] and Human Life".

O congresso volta a contar com o alto patrocínio da Presidência da República, com o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa "confirmado para a sessão de abertura", refere a APDC.

O primeiro dia irá abordar temas ligados às tecnologias e aos seus impactos, bem como a ciência, inteligência artificial (IA), cibersegurança, soberania, 5G, o metaverso e a democracia.

Entre os oradores estão o presidente da autarquia de Lisboa, Carlos Moedas, Paulo Portas, enquanto presidente do congresso, e o presidente da APDC, Rogério Carapuça, bem como a futurista Shivvy Jervis, descrita pelo Fórum Económico Mundial como "tendo a capacidade única de abordar tópicos complexos de uma forma tão centrada no ser humano".

Será também debatida a democracia na era digital, que terá como orador principal Daniel Innerarity, professor de filosofia política e social, com um painel de discussão que integra dois antigos ministros que tiveram a tutela dos media, Miguel Poiares Maduro e Graça Fonseca.

A cibersegurança e a soberania digital também estarão em destaque, com Alex Younger, antigo chefe do MI6, onde também marca presença o diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança, CNCS, António Gameiro Marques.

O 5G será abordado pelo futurista Matthew Griffin, encerrando o dia com a intervenção do secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo.

O segundo e último dia do congresso, em 12 de maio, será dedicado aos impactos da covid e da guerra na Europa, onde também haverá lugar para debater os planos de resiliência europeus, e quando vão decorrer os esperados debates Estados da Nação dos Media e Comunicações.