OMS garante que estratégia de tolerância zero da China "não é sustentável"

A estratégia de tolerância zero à covid-19 da China "não é sustentável", advertiu hoje o chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), à medida que o país insiste em medidas cada vez mais severas para conter o vírus.

"Não achamos que a estratégia de 'zero covid' seja sustentável, considerando o comportamento atual do vírus e o que prevemos no futuro", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.

"Discutimos esta questão com especialistas chineses e indicamos que a abordagem não é sustentável (...) acho que uma mudança seria muito importante", acrescentou.

O diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse também que está na altura de a China repensar a sua estratégia, defendendo que quaisquer medidas para combater a pandemia devem mostrar o "devido respeito pelos direitos individuais e humanos".

"Precisamos equilibrar as medidas de controlo com o impacto na sociedade e na economia, e isso nem sempre é um equilíbrio fácil", argumentou.

A China continua a praticar uma política de 'tolerância zero' à covid-19, que inclui o isolamento de cidades inteiras e a realização de testes em massa, sempre que um surto é detetado.

O isolamento de Xangai, a "capital" financeira do país, e de importantes cidades industriais como Changchun e Cantão, tiveram forte impacto nos setores serviços, manufatureiro e logístico.

Também Pequim, Suzhou, Shenzhen, Dongguan, que desempenham um importante papel na cadeia industrial do país, foram afetadas por medidas parciais ou totais de confinamento este ano.

As reclamações sobre a inconveniência causada pelas medidas antiepidémicas aumentaram.

Um consultor português radicado na capital chinesa, que prefere não ser identificado, disse à Lusa ter recebido ordem para ficar em casa nos próximos 17 dias, após um morador no seu condomínio ter testado positivo.

O condomínio, situado na zona oeste de Pequim, é composto por 12 prédios e abriga mais de cinco mil pessoas. Todos os moradores vão ter que cumprir quarentena e serão sujeitos a seis rondas de testes.

Grades foram colocadas em torno dos edifícios, para impedir a saída dos moradores, segundo fotografias partilhas pelo consultor.

"Todos os prédios foram barricados, apesar de apenas num edifício existir um morador que testou positivo", descreveu. "Isto faz algum sentido?", questionou.

No final da semana passada, a China declarou novamente que iria continuar com a estratégia de medidas rígidas no combate ao vírus, considerada um "trunfo importante" do país contra a pandemia, apesar da frustração crescente em Xangai, onde vários residentes confinados vão protestando contra as regras, batendo com panelas e frigideiras nas janelas.

Incólume nos últimos dois anos pandémicos, o gigante asiático enfrenta agora o pior surto desde a primavera de 2020, tendo sido identificados hoje 357 novos casos positivos e seis mortes.

O número total de contágios ativos na China continental subiu para 8,068, entre os quais 511 em estado grave.

Desde o início da pandemia, o país registou 220.397 casos de covid e 5.191 mortes devido ao vírus.