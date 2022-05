'Jackpot' de 215 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Ninguém acertou na chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira. Sendo assim, o 'Jackpot' sobe aos 215 milhões de euros na próxima extracção agendada para terça-feira, dia 10 de Maio.

A combinação vencedora do sorteio (036/2022) é composta pelos números 3 - 8 - 18 - 24 - 40 e pelas estrelas 3 e 11. Em jogo estavam 195 milhões de euros.

Cinco apostadores, fora de Portugal, ganharam o 2.º prémio. Levam para casa cerca de 265 mil euros.

Segundo os resultados do escrutínio disponibilizados pelo Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, seis apostadores portugueses arrecadaram o valor referente ao 4.º prémio do sorteio no valor de 1.087 euros.

Já o código sorteado do M1lhão é o seguinte: KXC 25812.