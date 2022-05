Porta-voz da presidência turca encontra-se com Zelensky em Kiev

O porta-voz da presidência turca, Ibrahim Kalin, encontrou-se ontem com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Kiev, anunciou o seu gabinete.

Membro da NATO e aliado da Ucrânia, a Turquia vem tentando desde o início da guerra facilitar a mediação entre Moscovo e Kiev.

O conteúdo das discussões não foi revelado. Ibrahim Kalin foi acompanhado pelo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sedat Onal.

A Turquia acolheu por duas vezes negociações diretas entre as duas partes, em 10 de Março em Antalya e em 29 de Março em Istambul.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, procura agora organizar uma cimeira em Istambul entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e Zelensky.

Num telefonema na quinta-feira com o seu homólogo russo, Erdogan "expressou o seu desejo de estabelecer uma paz duradoura na região o mais rápido possível, aproveitando o impulso obtido durante as negociações de Istambul", de acordo com a presidência turca.

A Rússia lançou em 24 de Fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou cerca de três mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, das quais mais de 5,4 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.