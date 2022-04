Marítimo derrotado pelo Benfica

O Marítimo foi derrotado esta tarde pelo Benfica por 1-0, num jogo que ficou decidido com um golo aos dois minutos e que ficou 'sentenciado' com a expulsão de um jogador maritimista a fechar a primeira parte.

Darwin marcou a abrir a contenda num Estádio do Marítimo bem composto. Bem disputado e com respostas em ambas as balizas, o jogo só ficou mais desequilibrado com a expulsão de Cláudio Wink, por vermelho directo.

Com este resultado, o Marítimo conserva para já o 7.º lugar, com 37 pontos, mas poderá ser ultrapassado amanhã, se o Santa Clara (36 pontos) vencer o Vitória SC em Guimarães, e na segunda-feira, se o Paços de Ferreira (37 pontos) vencer o Tondela em casa.

Já o Benfica mantém as ténues esperanças de ainda chegar ao 2.º lugar, que dá acesso directo à Liga dos Campeões na próxima época, totalizando agora 71 pontos, menos cinco do que o Sporting, que também joga amanhã na recepção ao Gil Vicente.