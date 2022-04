Nacional é campeão regional de futsal

O Nacional conquistou esta noite o título regional de futsal. A equipa orientada por Marco Freitas recebeu e venceu o Bairro da Argentina, por 6-1, na última jornada da Divisão de Honra.

Ao intervalo os alvinegros já venciam por 4-0. No início da segunda parte o Bairro da Argentina ainda reduziu, mas o Nacional marcou mais dois golos e arrumou a questão do título.

"É uma vitória completamente merecida, pois fomos a equipa mais forte desde o início do campeonato", referiu Marco Freitas após o jogo.

O treinador do Nacional também lembra todos os que foram importantes nesta conquista: "Quero dedicar esta vitória ao presidente do Nacional que sempre apoiou a modalidade. Também aos jogadores que recorrentemente deixam as suas famílias para jogar futsal e pouco ou nada ganham com isso".

"É um orgulho ser campeão por este clube pela primeira vez e dedico a vitória também aos adeptos que hoje nos apoiaram de forma incansável", concluiu Marco Freitas.