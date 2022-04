ExpoTropical enche Cais 8 de sabores e música

Locais e turistas aproveitaram o tempo solarengo para encher, hoje, o cais 8, junto à Praça do Povo neste que é o terceiro dia da 5.ª edição da ExpoTropical.



Este evento, organizado pela Casa do Povo de Santa Maria Maior, trouxe ao longo de três dias, ao centro do Funchal, vários frutos e sabores subtropicais num total de 30 expositores. Espaço ainda para momentos de muita animação e concertos musicais.



Na ocasião, a secretária regional, Rita Andrade, acompanhada pela diretora regional dos Assuntos Sociais, Graça Moniz, fez o roteiro por todos os expositores e pôde constatar, “em primeira mão a qualidade e a excelência destes produtos regionais que mostram o melhor que a nossa Região tem para dar”.



Convidada a subir ao palco pelo organizador do evento e presidente da Casa do Povo de Santa Maria Maior, Eduardo Rodrigues, a governante agradeceu a todos os que trouxeram os seus produtos e fez questão de relembrar que este é o primeiro evento depois da pandemia e “muito desejamos que assim continue a partir de agora”.



Com uma plateia composta por madeirenses e por muitos turistas, Rita Andrade aproveitou a ocasião para dirigir umas palavras em inglês, referindo o orgulho e a alegria em poder mostrar o melhor que a região tem para dar.

Aproveitou ainda a ocasião para agradecer a presença de todos, e por escolherem a Região para passar as suas férias.



Recorde-se que já amanhã, o Cais 8 volta a ter muita animação com concertos e atividades alusivas ao Dia da Mãe e Dia do Trabalhador.