Copos de plástico com fibra de bambu vendidos na Madeira podem ser nocivos

A Autoridade Regional das Actividades Económicas emitiu, hoje, um alerta relativo a copos de plástico (melamina) com fibra de bambu para crianças, que possivelmente foram comercializados na Região Autónoma da Madeira, uma vez que estes podem ser nocivos.

"Em causa está a detecção de um componente / aditivo não autorizado – 'fibra de bambu', refere nota da ARAE. "Na sequência desta informação, alertamos os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização destes produtos, uma vez que o uso de tais artigos compostos com aditivos não autorizados (bambu ou outras fibras vegetais não autorizadas) podem comprometer a integridade do plástico, causando, sob o efeito do calor, migração excessiva dos seus constituintes nocivos para a saúde humana, para os alimentos", indica.

Identificação do produto:

• Designação: “Vaso Bambú Cookie The Cat” / Copo Bambu Cookie The Cat;

• Marca: TUTETE / REX LONDON;

• N.º de Identificação do produto: 29719.