Saiba o que hoje é notícia

A presidente da Comissão Europeia e o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen e Josep Borrell, respetivamente, deslocam-se hoje a Kiev para um encontro com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

O encontro foi confirmado na quinta-feira por um porta-voz do chefe de Estado ucraniano que adiantou, na mesma ocasião, que a reunião irá incidir, entre outros aspetos, na discussão do quinto pacote de sanções contra a Rússia que está a ser preparado pelo bloco europeu e que, segundo a proposta da Comissão Europeia, inclui um embargo às importações do carvão russo.

Posteriormente, Ursula von der Leyen afirmou que vai a Kiev para expressar o seu "apoio inabalável" à Ucrânia na sua luta contra a invasão russa, que teve início a 24 de fevereiro.

"Quero enviar uma mensagem de apoio inabalável ao povo ucraniano e à sua corajosa luta pelos nossos valores comuns", disse, na quinta-feira, numa conferência de imprensa em Estocolmo.

Depois do encontro com Zelensky, os dois representantes da UE deverão participar no evento "Stand Up for Ukraine", sábado, em Varsóvia (Polónia), para angariar fundos para os refugiados da Ucrânia.

A visita de von der Leyen e Borrell surge poucos dias depois da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, se ter deslocado a Kiev, onde esteve com o Presidente ucraniano e o presidente do parlamento do país.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A primeira edição do Sónar Lisboa, festival que junta música, criatividade e tecnologia, começa hoje e irá 'ocupar', até domingo, vários locais da capital com concertos, DJ sets, exposições e debates sobre indústrias criativas, inovação e ciência.

A programação musical do festival, dividida entre Sónar by Day e Sónar by Night, inclui mais de 70 concertos e atuações de artistas e DJ, entre os quais Arca, Bicep, The Blaze DJ, Charlotte de Witte, Dixon, Pongo, Eu.Clides, IAMDDB, Polo & Pan, Enchufada Na Zona, Honey Dijon, Floating Points, Leon Vynehall, Partiboi69, Nicola Cruz, Richie Hawtin, Nina Kraviz, DJ Marfox e Thundercat.

Esta parte da programação vai dividir-se entre o Centro de Congressos de Lisboa, o Coliseu dos Recreios, o Pavilhão Carlos Lopes e o Hub Criativo do Beato.

Os vários espaços deste último local irão também acolher a vertente do festival dedicada às tecnologias criativas, Sónar+D.

***

A exposição "Flashback Carrilho da Graça" mostra mais de 40 anos de trabalho do arquiteto, na Casa da Arquitetura, em Matosinhos, de hoje até 29 de janeiro de 2023, em diálogo com obras de artistas que o inspiraram.

Esse arquivo, acompanhado por vídeos encomendados a André Cepeda, Catarina Mourão e Tiago Casanova, bem como um filme já existente de Salomé Lamas, que retratam as obras construídas, pode ser agora visitado na exposição "Flashback Carrilho da Graça", com curadoria de Marta Sequeira.

São exibidas representações e estudos de projetos como o Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, o Teatro e Auditório de Poitiers, em França, a Ponte Pedonal sobre a Ribeira da Carpinteira, na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, e a Igreja de Santo António e Centro Social de São Bartolomeu, em Portalegre.

O arquiteto nasceu em 1952, em Portalegre, mas vive e trabalha em Lisboa desde 1977.

A entrada é gratuita entre hoje e domingo. No sábado, há um debate com Álvaro Siza, Gonçalo Byrne, João Luís Carrilho da Graça e Manuel Mateus, moderado por Marta Sequeira.

***

A maestrina portuguesa Joana Carneiro vai dirigir a orquestra da Ópera Nacional Inglesa, numa adaptação da obra "A história de uma serva", de Margaret Atwood, que se estreia hoje, no Coliseu de Londres.

Esta peça operática composta pelo dinamarquês Poul Ruders, em 1998, e com libreto escrito por Paul Bentley vai ser conduzida por Joana Carneiro e terá apresentações até dia 14 de abril.

O elenco inclui a atriz Camille Cottin, que se junta às meio-sopranos Kate Lindsey, como Offred, e Susan Bickley, como sua mãe, à soprano Emma Bell, como tia, e ao tenor John Findon, como Luke.

DESPORTO

Gil Vicente e Moreirense abrem em Barcelos a 29.ª jornada da I Liga de futebol, num jogo em que o primeiro está em zona de qualificação europeia e o segundo no último lugar.

A equipa de Barcelos, que não contará com o médio Giorgi Aburjania, expulso na última jornada, na derrota fora com o Arouca (2-1), e com o avançado Bilel Aouacheria, que atingiu os cinco amarelos, procura reforçar o quinto lugar.

Já o Moreirense atravessa a sua pior série na I Liga, apesar da entrada de um novo treinador em janeiro, Ricardo Sá Pinto, tendo caído na última jornada para o 18.º lugar.

PAÍS

A escala em Vila Real da carreira aérea vai ser retomada hoje depois de ter sido suspensa em 2019, anunciaram a câmara e a Sevenair, concessionária da linha que atravessa o país, desde Bragança a Portimão.

O aeródromo de Vila Real esteve encerrado a voos comerciais desde julho de 2019, por ter sido detetado um abatimento do piso da pista.

Por motivos de segurança, a utilização da mesma por aeronaves de asa fixa ficou impedida, causando, segundo disse a Sevenair, "vários transtornos" ao serviço regular de transporte de passageiros entre Bragança, Viseu, Cascais e Portimão.

A pista reabre hoje à operação dos aviões, depois de um investimento de cerca de 600 mil euros por parte da Câmara de Vila Real.

***

O Tribunal de Aveiro procede hoje à leitura do acórdão do caso de um antigo bombeiro de 44 anos suspeito de ter ateado sete incêndios florestais em Águeda, em julho e agosto de 2021.

No depoimento feito à Polícia Judiciária (PJ), o arguido terá assumido que tinha ateado um incêndio de forma acidental naquela zona há cerca de três meses, mas não assumiu nenhum dos outros incêndios que estavam a ser investigados.

Segundo a acusação do Ministério Público (MP), os incêndios que foram ateados numa zona próxima de instalações industriais, junto à residência do arguido, em Serém de Baixo, consumiram mais de 2.000 metros quadrados de mancha florestal, composta por eucaliptos, pinheiro e mato rasteiro.

O arguido encontra-se em prisão domiciliária.

POLÍTICA

O debate do Programa do XXIII Governo Constitucional termina na Assembleia da República com a votação da moção de rejeição apresentada pelo Chega, que deverá contar unicamente com os votos a favor dos deputados do partido proponente.

O primeiro dos dois dias de debate ficou marcado pela garantia dada pelo primeiro-ministro, António Costa, de que cumprirá o mandato até ao fim, quebrando assim o silêncio sobre a sua hipotética saída para um cargo europeu daqui a dois anos e meio.

"Estarei cá mais quatro anos e seis meses à espera de si, tem tempo de ir e voltar e eu ainda cá estarei", afirmou António Costa, em resposta ao líder do PSD, Rui Rio, já depois de na intervenção na abertura do debate ter assegurado: "Nunca abandonámos os portugueses e seguramente não será agora que o faremos. É o que faremos nos próximos quatro anos e meio".

O chefe do executivo anunciou que a proposta de Orçamento de Estado de 2022 será apresentada na próxima semana e antecipou que o crescimento económico será "um dos desafios centrais" da governação nos próximos quatro anos.

O Programa do XXIII Governo Constitucional corresponde basicamente ao programa eleitoral que o PS apresentou para as legislativas de 30 de janeiro, que venceu com maioria absoluta, elegendo 120 dos 230 deputados da Assembleia da República.

Este programa identifica quatro "desafios estratégicos" de médio e longo prazo: resposta à emergência climática, transição digital, interrupção da atual crise demográfica e combate às desigualdades.

SOCIEDADE

A primeira missão tripulada totalmente privada para a Estação Espacial Internacional (EEI), com quatro ocupantes a bordo, um deles um ex-astronauta, é hoje lançada pela empresa norte-americana SpaceX em nome de uma outra empresa aeroespacial, a Axiom Space.

O lançamento está previsto para as 16:17 (hora de Lisboa) do Centro Espacial Kennedy, na Florida, base operada pela agência espacial norte-americana NASA. Caso este lançamento seja abortado, haverá uma nova oportunidade no sábado, às 15:54.

A bordo da nave Crew Dragon Endeavour, que irá acoplada a um foguetão Falcon 9, ambos da SpaceX, seguem Michael López-Alegría (comandante da missão e ex-astronauta da NASA), Eytan Stibbe (ex-piloto da aviação israelita), Larry Connor (investidor e piloto particular norte-americano) e Mark Pathy (empresário canadiano).

Os quatro homens vão juntar-se à atual tripulação da EEI - composta por quatro astronautas e três cosmonautas - para uma estada de nove dias em que vão realizar experiências científicas e projetos educativos e comerciais.