Monitorização da qualidade do ar no centro do Funchal

A Estação de Controlo da Qualidade do Ar (unidade móvel) está colocada no centro do Funchal, precisamente junto à Rotunda do Infante. Este é um procedimento de rotina que tem por objectivo garantir informação permanente da qualidade do ar.

A unidade causou alguma surpresa a quem passa pelo local, mas o seu posicionamento resulta, apenas, da circulação programada pela Região.

A rede de controlo da qualidade do ar da Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas é composta por três estações fixas - São João e São Gonçalo, no Funchal e Santana - e unidade móvel.

No ano passado, o Funchal foi a terceira cidade europeia com melhor qualidade do ar, segundo os dados recolhidos pela Agência Europeia do Ambiente.

Entre 323 cidades, a capital madeirense foi, apenas, ultrapassada por Umea (Suécia) e Tampere (Finlândia). Das cidades portuguesas, Faro (27º lugar) e Sintra (51º) foram as que ficaram atrás do Funchal. Lisboa ocupou o 100º lugar no 'ranking' da qualidade do ar.