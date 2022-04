Real Madrid é campeão espanhol de futebol pela 35.ª vez

O Real Madrid conquistou hoje o 35.º título de campeão espanhol de futebol a quatro jornadas do final do campeonato, depois de golear em casa o Espaynol por 4-0, em jogo da 34.ª jornada.

A equipa orientada pelo italiano Carlo Ancelotti marcou por intermédio do brasileiro Rodrygo, aos 33 e 43, com Asensio a ampliar a vantagem, aos 55, e o francês Karim Benzema, aos 81, a fechar as contas, com os 'merengues' a reforçarem o estatuto de recordista de títulos, com mais nove do que o FC Barcelona.

Com este triunfo e a quatro jogos do fim, o Real Madrid soma 81 pontos em 34 jogos, mais 17 do que o Sevilha e mais 18 do que o FC Barcelona (menos um jogo), e garantiu assim o título de campeão, que tinha conquistado pela última vez na época 2019/2020, sucedendo agora aos rivais do Atlético de Madrid.