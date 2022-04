'Laço humano' encerra Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância na Secundária de S. Vicente

A Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade (EBSDLA), dinamizou, na última sexta-feira, no polidesportivo exterior daquele estabelecimento de ensino, um 'laço azul humano'. A actividade - inserida no Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude - teve por objectivo alertar para os maus-tratos infantis reunindo alunos, pessoal docente e não docente da Secundária de São Vicente.

As imagens do referido 'laço humano' foram captadas por drone por um dos alunos daquele estabelecimento de ensino, João Tomás Catanho.

O repto surgiu da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São Vicente, e logo a EBSDLA deu vida ao mesmo, a par da dinamização de diversas catividades.

Ao longo do mês de Abril o recinto escolar daquela unidade de ensino da costa Norte foi decorado com diversos laços azuis, tendo os organizadores procedido de igual modo à distribuição de laços azuis aos elementos da comunidade educativa, no objetivo de sensibilizar a comunidade para esta causa que é de todos.

Sob o lema 'Que seja AMOR. Sempre!', o mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude encerrou, então, com esta iniciativa cívica do 'laço azul humano'.