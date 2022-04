Dezenas de milhares de tropas da NATO em exercícios na Europa nas próximas semanas

Dezenas de milhares de tropas da NATO e da Força Expedicionária Conjunta participarão nas próximas semanas em exercícios militares em toda a Europa, anunciaram fontes oficiais britânicas, quando os países ocidentais procuram dissuadir a agressão russa na Ucrânia.

Os exercícios terão lugar na Finlândia, na Polónia, na Macedónia do Norte e ao longo da fronteira entre a Estónia e a Letónia e estarão apoiados por aviões, tanques, artilharia e veículos blindados de assalto, segundo informação avançada pela agência Associated Press (AP).

"A escala do destacamento, aliada ao profissionalismo, treino e agilidade do exército britânico, irá dissuadir a agressão a uma escala nunca vista na Europa neste século", disse o tenente-general Ralph Wood, comandante do exército de campo do Reino Unido, em comunicado.

As manobras incluirão tropas da NATO e da Força Expedicionária Conjunta, que inclui Finlândia e Suécia, países que não integram a Aliança Atlântica.

"A segurança da Europa nunca foi tão importante", afirmou o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace.

"Estes exercícios verão as nossas tropas a unirem forças com aliados e parceiros em toda a NATO e na Força Expedicionária Conjunta, numa demonstração de solidariedade e força num dos maiores destacamentos partilhados desde a Guerra Fria", acrescentou o ministro.

Os destacamentos começarão esta semana na Finlândia, onde tropas dos Estados Unidos da América (EUA), Grã-Bretanha, Estónia e Letónia participarão no exercício "Arrow" destinado a melhorar a sua capacidade de trabalhar ao lado das forças finlandesas.

Também esta semana, cerca de 4.500 soldados de forças dos EUA, Grã-Bretanha, Albânia, França e Itália vão participar no exercício "Swift Response", que incluirá paraquedistas e assaltos de tropas helitransportadas na Macedónia do Norte.

Ainda ao longo do próximo mês, cerca de 18.000 tropas da NATO, incluindo forças da Grã-Bretanha, França e Dinamarca, participarão no exercício "Hedgehog" ao longo da fronteira entre a Estónia e a Letónia.

No final de maio, cerca de 1.000 soldados britânicos juntar-se-ão a tropas de 11 outras nações para o exercício "Defender" na Polónia.

A agência Lusa contactou o Ministério da Defesa para saber se há forças portuguesas envolvidas nestes exercícios, mas até ao momento não obteve resposta.