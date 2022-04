Chega quer audição de presidente da Câmara de Setúbal sobre acolhimento de refugiados

O Chega vai requerer a audição na Assembleia da República do presidente da Câmara Municipal de Setúbal para prestar esclarecimentos sobre uma "situação deveras preocupante" hoje noticiada que visa o acolhimento de refugiados ucranianos naquele município.

"Pretendemos chamar o presidente da Câmara Municipal de Setúbal ao parlamento para prestar declarações", afirmou o deputado Bruno Nunes, eleito por Setúbal, em declarações aos jornalistas.

O deputado do Chega defendeu que também o Presidente da República "deve tomar uma posição sobre este assunto".

"Tivemos hoje conhecimento de mais uma situação lamentável que coloca em causa a segurança de alguns refugiados ucranianos, que ao chegarem ao nosso território, nomeadamente no concelho de Setúbal, aparentemente e pelas notícias que tivemos conhecimento, foram acompanhados no seu processo de entrada no país por elementos pró-russos que terão feito inclusive chegar informações acerca das pessoas, acerca dos seus familiares ao Kremlin", afirmou Bruno Nunes.

O deputado do Chega considerou esta situação "deveras preocupante".

"Setúbal não é comunista, não pode ser comunista nem pode ter esta visão pró-russa", salientou.

O semanário Expresso notícia hoje que refugiados ucranianos são recebidos na Câmara de Setúbal por russos simpatizantes do regime de Vladimir Putin e que responsáveis pela Linha de Apoio aos Refugiados estão a fotocopiar documentos dos refugiados, entre os quais passaportes e certidões das crianças.