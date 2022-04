Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Namorada de craque estava grávida de gémeos. Ronaldo e Georgina perdem bebé"

- "Benfica quer bater recorde de Félix com Darwin"

- "Taça de Portugal. Sérgio sonha com final no Jamor"

- "Amorim exige reação imediata dos leões"

- "Correios atrasam reformas e deixam pensionistas sem dinheiro na Páscoa"

- "Violência doméstica. Pulseira eletrónica para 1405 agressores"

- "Julgamento adiado. Vale e Azevedo finta justiça"

- "Russos matam em Lviv"

- "Lisboa. Mãe em pânico trava homem exibicionista"

- "Em março. Óbitos disparam e registam máximos"

Público:

- "Anatomia do negócio que capturou o Estado na teia de Luís Filipe Vieira"

- "Valores congelados: Governo vai avaliar rendas antigas a partir de 2023"

- "Invasão da Ucrânia: Rússia reforça ofensiva no Donbass e abre novo capítulo"

- "Transporte em Lisboa: Passes grátis de Moedas vão custar 15 milhões por ano"

- "Nos últimos 37 anos: AR dissolvida em dezembro foi a mais rápida a legislar"

Jornal de Notícias:

- "TAP desperdiça cem slots por dia em Lisboa"

- "Descentralização aguarda há dois anos portaria para regular financiamento"

- "Rússia bombardeia Lviv e cerca Donbass"

- "Conselho Superior de Magistratura rejeita concurso extra na Relação"

- "Pena: Recluso em fuga recebido na cadeia à segunda tentativa"

- "SIC: Pais de crianças doentes indignados com telenovela"

- "Aveiro: Universidade constrói cinco residências"

- "CR7 e Georgina destroçados com perda de bebé no parto"

- "FC Porto: Conceição persegue o título mais rápido"

- "Sporting: Adeptos também atiram a toalha ao chão"

Diário de Notícias:

- "Carlos Moedas: Em seis meses 'difíceis' a liderar Lisboa, 'ainda fizemos muita coisa'"

- "Guerra: Lviv volta a ser alvo, com Moscovo a intensificar ataques"

- "300 MEuro: Crédito dispara a níveis pré-covid"

- "Açores: Chega dá segunda oportunidade ao governo do PSD"

- "Pandemia: Máscaras mantêm-se no 3.º período para desespero de alunos e professores"

- "'Quake Museum': A capital volta a tremer em experiência para ensinar miúdos e graúdos"

- "I Liga: FC Porto prepara ataque final ao 30.º título em 40 anos com Pinto da Costa"

Inevitável:

- "FMI: Impostos poderão subir para empresas com lucros excessivos"

- "OE: 'A única preocupação do governo é reduzir o défice e a dívida'"

- "Casos atípicos de hepatite em crianças fazem soar alerta"

- "INEM compra 45 ambulâncias: 'Deviam ser destinadas aos bombeiros'"

- "Ucrânia: Lviv não é segura e teme-se um horror estilo Bucha em Izyum"

- "Brasil: A vida à grande e à brasileira das Forças Armadas"

- "Raul Martins despede-se da AHP. Bernardo Trindade avança"

- "Espanha: Telemóveis de líderes catalães alvo de espionagem"

- "Ronaldo e Georgina perdem um dos gémeos após o parto"

Negócios:

- "Empresas pagaram 18,4% de taxa de IRC em 2021"

- "AHRESP vê nos incentivos forma de atrair pessoal"

- "Contas Públicas. Orçamento do Estado entre a 'timidez' e o 'otimismo'"

- "Investimento Mintbase capta 11 milhões para novos projetos de criptoativos"

- "Combustíveis fazem disparar procura por transportes públicos"

- "Acionistas de corretoras avaliados pela CMVM"

- "Maioria tem dúvidas sobre Medina como governante"

O Jogo:

- "'O fogo ainda arde sob as cinzas', Morteza Ahmadi, da Agência Mehr, garante que os iranianos não esqueceram ataque a Taremi no 'site' do Sporting.

- "Sporting: Amorim na mira do M'Gladbach'"

- "Estoril 0-0 Braga: Ressaca europeia dá dor de cabeça"

- "Benfica: Bayern segue Darwin"

- "Portimonense: Rodiney Sampaio reitera confiança total na equipa técnica no pós-dragão"

A Bola:

- "Veríssimo com o futuro nas mãos"

- "Rui Costa quer que fique na estrutura, mas treinador já foi sondado por clubes portugueses e estrangeiros"

- "Sporting. Balneário promete reação no clássico"

- "FC Porto. Talismã Marchesín volta à baliza"

- "Espanha. Acabou a época para João Félix"

Record:

- "Darwin dispara com Veríssimo. Trabalho mental na base da evolução do uruguaio"

- "Sporting. Amorim duro"

- "FC Porto. João Mário empurra Pepê"

- "Faleceu bebé de Ronaldo"