Pedro Calado destaca aposta cultural da CMF e importância das parcerias público-privadas

Decorreu, esta manhã, no foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, a conferência de imprensa de apresentação dos concertos de Elisa Silva e Teresa Salgueiro, onde o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, destacou a importância da parceria público-privada, com três entidades, que possibilita através do “trabalho em conjunto” a realização destes espectáculos, bem como a aposta cultural que a autarquia pretende efectuar durante este seu mandato.

Pedro Calado fez questão de relembrar “a dimensão” da Região, o que coloca “um problema de escala” na realização de espectáculos com grandes nomes, daí ter realçado o apoio dado pela NOS e pelos Grupo Porto Bay e Grupo Savoy.

O chefe da Autarquia sublinhou ainda “a grande aposta cultural” que a autarquia do Funchal está a efectuar e também inclui a requalificação das estruturas municipais, sendo disto exemplo o auditório do Jardim Municipal, com “condições fantásticas” para concertos ao ar livre e que foi recentemente requalificado, apontando também o caso do auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (o antigo Matadouro), cuja dimensão permitirá a realização de espectáculos com cerca de 600 espectadores, “um novo espaço para concertos e eventos”.

«Numa cidade como a nossa, onde estamos a apostar muito na juventude, queremos tornar a cultura acessível a todos os estratos sociais, desde pessoas com mais possibilidade financeiras, a pessoas com menos possibilidades financeiras, a cultura tem de ser abrangente e de chegar a todos de igual forma”, adiantou o presidente da CMF sobre o que a autarquia pretende, na área da cultura, reforçando ainda que os espectáculos devem ser variados de modo a poderem chegar a todos os estratos sociais.

O objectivo da aposta cultural da CMF é ter uma cidade diferente, com mais vida, mais movimento, com mais gente nas ruas, com mais espectáculos. Pedro Calado

Refira-se que os bilhetes para os concertos de Elisa Silva e de Teresa Salgueiro, que serão a 9 e 10 de Junho, no Teatro Municipal Baltazar Dias, respectivamente, já se encontram disponíveis, custando cada um 15 euros.