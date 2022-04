Investigador português recebe bolsa de 2,5 milhões de euros para estudar migrações do Homo Sapiens

Um investigador da Universidade do Algarve (UAlg) recebeu uma bolsa de 2,5 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação (ERC) para investigar a dinâmica das primeiras migrações do Homo Sapiens a partir de África, foi hoje anunciado.

O projecto "Dispersals" (Dispersões, em português), de Nuno Bicho foi um dos contemplados de entre as 2.652 propostas submetidas ao ERC por investigadores de 28 nacionalidades, anunciou em comunicado a Universidade do Algarve.

A verba permitirá ao investigador estudar as dinâmicas das primeiras migrações do Homo Sapiens em e a partir de África e avaliar o modelo genético de que as populações humanas da África Austral foram a génese da migração da espécie, a partir daquele continente, há cerca de 70 mil anos.

Segundo Nuno Bicho, citado numa nota enviada à Lusa, o projecto, que reúne um conjunto alargado de investigadores internacionais, inclui a realização de trabalhos nas bacias dos rios moçambicanos do Limpopo e Save.

O investigador adianta que a área onde vão incidir os trabalhos "medeia as duas regiões chave do aparecimento" da espécie humana, ou seja, a África Austral e a África Oriental".

"Este projecto será crucial no fornecimento de dados arqueológicos, cronológicos e paleoambientais que serão inovadores e de alta resolução", sustenta Nuno Bicho.

O projecto, adianta, fornecerá uma perspetiva fundamental sobre os processos relativos às primeiras migrações e dispersões da espécie no continente africano, e fora dele, "que resultaram na diáspora humana por todo o planeta nos últimos 100 mil anos".

Para o investigador, as três bolsas recebidas até agora pela Universidade do Algarve através do seu Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano, que totalizam 6,5 milhões de euros, irão contribuir para tornar as duas estruturas "num centro de excelência em arqueologia".

Em março, a UAlg anunciou a atribuição de uma bolsa de 1,9 milhões de euros a João Cascalheira, outro investigador do mesmo centro, mentor de um projecto que visa estudar o desaparecimento dos Neandertais no oeste europeu.

A bolsa foi igualmente atribuída pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC), organismo estabelecido pela Comissão Europeia em 2007.