Von der Leyen e Charles Michel saúdam vitória de Emmanuel Macron

Os líderes da União Europeia (UE) felicitaram Emmanuel Macron pela sua reeleição hoje como Presidente da França, com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a congratular-se por a Europa poder "contar com a França por mais cinco anos".

"Nestes tempos turbulentos, precisamos de uma Europa forte e de uma França totalmente comprometida com uma UE mais soberana e estratégica", escreveu Charles Michel, que representa os Estados-membros, no Twitter.

No mesmo sentido pronunciou-se a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Estou ansiosa para continuar a nossa excelente cooperação. Juntos, avançaremos com a França e a Europa", afirmou.

Também a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, felicitou Macron pela sua "grande reeleição", através de uma mensagem no Twitter.

A política conservadora maltesa expressou o desejo de continuar a trabalhar com o liberal Macron no âmbito da atual presidência semestral francesa do Conselho da UE e também para "enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais incerto e preocupante".

Uma "UE forte precisa de uma França forte", concluiu.

O centrista Emmanuel Macron foi hoje reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine le Pen, a candidata de extrema-direita, segundo as primeiras projeções.

Em 2017, a primeira vez que os dois se enfrentaram nas eleições presidenciais, o centrista Emmanuel Macron venceu com 66,10% dos votos, contra 33,90% de Marine le Pen, ou seja com uma vantagem significativamente mais clara do que nas eleições de hoje.