Depois de mais uma vistosa semana santa, fica a impressão que a Igreja Católica “não está na moda”. Uma constatação feita por Sara Madalena no programa ‘Primeira Mão da TSF’, emitido ontem.

A advogada culpa a hierarquia por uma manifesta decadência com compromete valores colectivos.

No ‘Primeira mão’ que pode ouvir e ver de novo na página da TSF no Facebook, o politólogo Francisco Gomes deixou farpas ao PS-M, sobretudo ao líder.

A socialista Liliana Rodrigues subscreve as críticas, mas admite que Sérgio Gonçalves ainda vai a tempo de emendar procedimentos lamentáveis.

Política e religião foram dois assuntos em destaque no ‘Primeira Mão desta semana, que pode ouvir em reposição, domingo, depois das 10h, na 100 FM.