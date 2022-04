BE vai concentrar-se esta segunda-feira para protestar o "cancelamento da democracia”

O Bloco de Esquerda Madeira vai promover, amanhã, uma concentração, na Praça do Município, pelo “cancelamento da democracia” na Câmara Municipal do Funchal.

O partido pretende com esta concentração protestar pela não realização da sessão comemorativa do 25 de Abril, por parte do executivo do PSD/CDS, algo que desde 2014 acontecia.

“Convidámos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal do Funchal, à excepção do Chega, e todas e todos os madeirenses a juntarem-se a nós no dia 25 de Abril, às 10 horas, na Praça do Município”, refere nota enviada à redacção.