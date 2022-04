Madeira sob aviso de vento forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, informou sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18 horas de 20 de Abril, referente ao Arquipélago da Madeira.

Assim, o vento NE estará muito fresco a forte, e diminui para fresco a muito forte a partir do meio da noite.

No que diz respeito à ondulação, na Costa Norte as ondas, NE, vão estar entre os 3 a 3,5 metros de altura, contudo diminuirá gradualmente para 2,5 a 3 metros. Já a Costa Sul as ondas quadrante S estarão entre 1 a 2 metros.

O aviso de vento muito forte e agitação marítima forte foram cancelados.

"Recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas", informou nota enviada pela Capitania do Porto do Funchal.