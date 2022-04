Tottenham empata na visita ao Brentford e sai da zona de 'Champions'

O Tottenham perdeu hoje terreno na luta pelos lugares de 'Champions' na Liga inglesa de futebol, ao empatar sem golos na visita ao Brentford, numa 34.ª jornada em que cai do quarto para o quinto lugar.

A equipa de António Conte raramente criou perigo junto à área contrária, sem capacidade de explorar as transições rápidas ou habituais combinações entre Harry Kane e Son, e foi o Brentford quem esteve sempre mais perto de marcar.

Ivan Toney levou a bola aos ferros da baliza de Hugo Lloris em dois momentos, primeiro num lance em que o guarda-redes francês terá desviado para a barra, aos 18 minutos, e depois, já nos descontos, aos 90+1, com a bola a bater no poste.

Com o 'regressado' Eriksen, antigo jogador dos 'spurs', a ser uma mais-valia na equipa da casa, a pensar o jogo, foi o dinamarquês que assistiu o seu compatriota Mathias Jensen para um lance, aos 65, que Harry Kane tirou sobre a linha, com Lloris batido.

Seria também Kane que teria a melhor oportunidade dos 'spurs', com o internacional inglês a ter um remate acrobático, aos 90+2, que deixou a bola a centímetros do poste da baliza do Brentford.

O empate deixa o Tottenham em quinto, com 58 pontos, agora com menos dois do que o Arsenal, que hoje venceu em casa o Manchester United, por 3-1, e passou a somar 60 pontos, enquanto os 'red devils' também se atrasaram na luta pela 'Champions'.

Cristiano Ronaldo regressou à equipa de Manchester depois de ter estado ausente na terça-feira frente ao Liverpool, devido à morte de um dos gémeos que a sua companheira estava à espera, e marcou o único golo dos 'red devils'.

O internacional português fez o golo aos 34 minutos, já depois do também português Nuno Tavares fazer o 1-0 para o Arsenal, e Saka o 2-0, de grande penalidade.

Na segunda parte, já depois de Bruno Fernandes desperdiçar uma grande penalidade que poderia dar o empate ao United, aos 57, e Cristiano Ronaldo ter um golo anulado por milimétrico fora de jogo, aos 61, Granit Xhaka fez o 3-1 para o Arsenal, aos 70.

Mais tarde, o Manchester City, com Bernardo Silva no banco, e Rúben Dias e João Cancelo a titulares, goleou o Watford por 5-1, num jogo com um póquer (quatro golos) de Gabriel Jesus (04, 23, 49 e 53) e reforçou, à condição, a liderança no campeonato.

A equipa de Pep Guardiola tem agora mais quatro pontos do que o Liverpool, que no domingo recebe o Everton, no dérbi de Merseyside.