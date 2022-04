Treinador do Santa Clara espera "excelente espectáculo de futebol" frente ao Marítimo

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, disse hoje que espera um "excelente espetáculo de futebol" no encontro frente ao Marítimo, da I Liga, uma vez que as equipas são "muito parecidas" na forma de jogar.

"Vai ser certamente um jogo atrativo. São duas equipas com ideias de jogo muito parecidas. Na forma, em termos de sistema e posicionamento dos jogadores em campo, são duas equipas muito parecidas também", afirmou.

Para Mário Silva, "como é lógico, as características dos jogadores e as dinâmicas são diferentes, mas, em termos gerais, são duas equipas parecidas na sua ideia e forma de jogar".

"Por isso acredito que vai ser um excelente espetáculo de futebol", afirmoi.

Mário Silva falava hoje em conferência de imprensa no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão à partida da 31.ª jornada da I Liga de futebol.

Alertando que vai ser um "jogo muito difícil", o treinador elogiou a equipa madeirense, que tem sido "muito competente" desde que Vasco Seabra assumiu o comando técnico em novembro de 2021.

"O Marítimo, à semelhança do Santa Clara, fez uma excelente recuperação na segunda volta e, desde que o Vasco Seabra assumiu a equipa, tem demonstrado competência e um futebol muito atrativo", declarou.

Mário Silva reconheceu que está "praticamente concretizado o objetivo da época", referindo-se à manutenção na principal divisão do futebol nacional.

O treinador lembrou que, em janeiro, quando chegou ao Santa Clara, colocou como "objetivo" criar "estabilidade".

"Acho que essa estabilidade foi criada. Estamos neste momento numa posição que nos dá algum conforto em termos de classificação e era isso que queríamos. Agora temos o jogo com o Marítimo e mais três jogos para terminar o campeonato em que queremos continuar a fazer as coisas bem", realçou.

Sobre a próxima temporada, Mário Silva admitiu que já conversou com a SAD açoriana para continuar à frente da equipa, ressalvando que está "tudo em aberto", mas que existe uma "comunhão entre ambas as partes".

"Já o disse aqui, não vale a pena voltar a repetir. Estou feliz e sinto-me bem aqui e de certeza absoluta que a seu tempo tudo se resolverá", vincou.

O Santa Clara, no nono lugar com 35 pontos, vai receber o Marítimo, sétimo com 36, no próximo sábado, às 17:00 (18:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.

O jogo, a contar para a 31.ª jornada da I Liga de futebol, vai ter a arbitragem de André Narciso.