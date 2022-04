Marítimo "ainda com pressão" para fazer o máximo de pontos possíveis

O treinador do Marítimo, Vasco Seabra, admitiu hoje que a "pressão continua a existir", após garantida a manutenção na I Liga de futebol, apontando para a conquista do "maior número de pontos possíveis".

"A pressão continua a existir porque queremos ficar com o maior número de pontos possíveis e, naturalmente, se o próximo dita três, é desses três que nós vamos em busca", sublinhou Vasco Seabra na conferência de antevisão ao embate da 31.ª jornada, diante do Santa Clara.

Na antecipação ao encontro entre equipas insulares, o técnico, de 38 anos, fez questão de sublinhar que a formação açoriana, "uma equipa estável, bem treinada e com bons jogadores, faz muitos pontos em casa".

A equipa de Ponta Delgada não conhece o sabor da derrota no seu reduto há nove jornadas, somando seis vitórias e três empates. Perdeu pela última vez diante do FC Porto, por 0-3, em partida da 11.ª jornada.

Vasco Seabra acredita que o Marítimo terá de estar no seu limite, mas relembrou que os 'leões' do Almirante Reis também são uma "equipa que conquista muitos pontos fora de casa" e que vão contar com o apoio dos seus adeptos, visto ser esperada a presença de muitos maritimistas nos Açores.

Apesar de as contas da permanência satisfazerem os dois conjuntos de fora do território continental, o 'timoneiro' garante que não vai haver facilitismos dos dois lados, reforçando a existência de "um propósito muito grande".

"Esta [equipa] soube sempre manter-se numa toada de equilíbrio, de jogar cada jogo com muita vontade de ganhar (...) Cada jogo representa três pontos e esses três pontos têm de ser muito disputados por nós, com vontade de os vencermos", afirmou.

O técnico, que assumiu as 'rédeas' do emblema 'verde rubro' há 12.ª jornada, sucedendo ao espanhol Júlio Velázquez, encontrou a equipa na penúltima posição da tabela, com sete pontos conquistados.

"Estes 29 pontos conquistados em 19 jornadas deram muito trabalho e são fruto de uma ligação muito grande entre todos nós, estrutura, adeptos, jogadores e o seu compromisso", admitiu Vasco Seabra, enfatizando que quando chegou não quis pensar em "quantos pontos queria fazer, nem os que ditavam a permanência, nem um lugar europeu".

"Quando chegámos nem quisemos idealizar uma pontuação. Falámos entre equipa técnica quando viemos para cá e dissemos que independente do que fosse acontecer estávamos numa posição difícil, em 17.º lugar, mas não nos preocupámos com o que estava à frente, teve mesmo de ser jogo a jogo", reforçou o treinador.

Para este embate, o técnico não poderá contar com Joel, -- peça determinante na última ronda, tendo assinado um 'hat trick' na primeira vitória caseira em 2022, diante do Boavista, por 4-0 - nem com Iván Rossi, ambos suspensos por completarem a sequência de amarelos.

O clube anunciou hoje a renovação do contrato com Zainadine até 2024. Um atleta com muita qualidade, que, segundo Vasco Seabra, "acrescenta sempre experiência ao plantel".

O Marítimo, na sétima posição, com 36 pontos, visita o Santa Clara, nono classificado, com menos um ponto, para a 31.ª ronda da I Liga de futebol, sábado, às 18:00, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Setúbal.