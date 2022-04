Fulham, de Marco Silva, vence Preston e garante subida à Premier League

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, assegurou hoje a promoção à Liga inglesa de futebol, após vencer o Preston (3-0), na 43.ª jornada do segundo escalão, naquela que é a 16.ª subida dos londrinos à principal divisão.

Depois de dois desaires seguidos, em Derby (2-1), que podia ter dado logo a subida, e em casa com Coventry (1-3), os 'cottagers' asseguraram a presença entre os 'grandes' do futebol inglês na temporada 2022/23, graças ao 'bis' do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic (09 e 41 minutos), que atingiu a impressionante marca de 40 tentos em 41 partidas.

Sem o português Ivan Cavaleiro, pouco utilizado esta época muito por culpa das lesões, foi o compatriota internacional sub-21 Fábio Carvalho (34), pelo meio, a fazer o segundo para os anfitriões.

O Fulham segue isolado na liderança do Championship, com 86 pontos (em 42 jogos), contra os 77 do segundo colocado Bournemouth (41 jogos), sendo que os londrinos têm vantagem de 10 pontos para o Huddersfield (43 jogos), que ocupa a terceira posição, de acesso aos 'play-offs' de promoção, assim como o quarto, quinto e sexto lugares, ocupados por Luton (71 pontos, em 43 jogos), Nottingham Forest (70 pontos, em 41 jogos) e Sheffield Untied (66 pontos, em 43 jogos), respetivamente.

Com o 26.º triunfo alcançado, juntamente com oito empates e outras tantas derrotas, até ao momento, e quando faltam quatro jogos aos londrinos, Marco Silva, que na próxima temporada terá a companhia na Premier League do compatriota Bruno Lage, técnico do Wolverhampton, pode ainda levar o Fulham à conquista do título de campeão do Championship.

Este regresso do Fulham ao principal escalão do futebol inglês, para disputar a 16.ª temporada na Premier League (criada em 1992/93), na qual se estreou em 2001/02 e tem como melhor registo o sétimo lugar de 2008/09, acontece uma época depois de ter sido despromovido ao segundo escalão, no qual assumiram a liderança na ronda 18.

Até ao final da prova, o Fulham vai deslocar-se ao reduto do perseguidor Bournemouth, na próxima ronda, recebendo, depois, os aspirantes à subida Nottingham Forest e Luton, em Londres, antes do derradeiro jogo no estádio do Sheffield United, que também procura assegurar uma vaga nos 'play-offs' de acesso à Premier League.

Marco Silva ingressou no Fulham em 01 de julho de 2021, depois de passagens por Estoril Praia (2011/12 a 2013/14), Sporting (2014/15), Olympiacos (2015/16), Hull City (2016/17), Watford (2017/18) e Everton (2018/19 e 2019/20).

Com 44 anos, o técnico luso conta no seu palmarés com a vitória na II Liga em 2011/12, ao serviço do Estoril Praia, o triunfo na Taça de Portugal de 2014/15, pelo Sporting, e a conquista do campeonato grego de 2015/16, pelo Olympiacos.