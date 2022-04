Rússia faz novo ultimato às forças que defendem Mariupol

A Rússia fez hoje um novo ultimato às forças ucranianas que defendem a cidade de Mariupol (leste) para se renderem até às 12:00 locais (10:00 em Lisboa).

As forças ucranianas que ainda resistem na cidade portuária, que tem estado sitiada pelo exército russo, estão sobretudo concentradas numa fábrica e rejeitaram um ultimato anterior.

"Tendo em conta a situação catastrófica que se desenvolveu na fábrica metalúrgica Azovstal, para além de serem guiadas por princípios puramente humanos, as Forças Armadas russas voltam a oferecer aos militares dos batalhões nacionalistas e aos mercenários estrangeiros para cessarem as hostilidades e deporem as suas armas a partir das 12:00", anunciou o Ministério da Defesa russo, citado pela agência espanhola EFE.

"A todos aqueles que depuserem as suas armas é garantida a preservação da vida", disse o chefe do Centro Nacional de Controlo de Defesa da Federação Russa, o coronel-general Mikhail Mizintsev, numa declaração divulgada pelo ministério.