Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Pensões com 80 euros extra em julho"

- "Abrangidas reformas até 1.108Euro"

- "Tabelas de retenção não vão sofrer quaisquer alterações"

- "Fatura anti-covid soma 1,9 mil milhões de euros até fim do ano"

- "Bónus para remédios do veterinário. Creches gratuitas, Violência doméstica com base de dados. Médicos da urgência recompensados"

- "Governo admite erro na lei anti-Carlos Alexandre"

- "Liverpool 3-3 Benfica: Defesa traiu sonho europeu"

- "Águia voa alto em Inglaterra"

- "Opção de leão: Slimani pronto para derbi"

- "Sérgio atento: Dragão Otávio é preocupação"

- "Liga Europa: Braga de olho nas meias"

- "Zelensky fala a Portugal a 21 de abril"

- "Lágrimas por Xavier na chegada dos finalistas"

- "Páscoa sem peixe e com máscara recomendada"

- "Professor despedido por sexismo e xenofobia []Universidade no Porto"

Expresso:

- "OE-2022 - 'Ter contas certas é uma política de esquerda' [Fernando Medina]"

- "OE-2022 - Poder de compra no Estado caiu 13% desde 2010"

- "OE-2022 - O que muda na vida das famílias e das empresas"

- "Padres suspeitos de abusos ainda em funções"

- "Onde os mísseis chovem a qualquer hora"

- "Moreira da Silva começa volta ao país"

- "Nunca houve tão poucos candidatos a juiz"

- "Não-binários - Exemplos de quem não se revê no limite do género"

- "60% dos casais não partilham licença parental"

- "Sefarditas: denúncias de crimes no Porto"

Nascer do Sol:

- "Orçamento de Medina esquece empresas e classe média"

- "António Costa passa visita do papa a Ana Catarina Mendes"

- "Ex-ministro Nelson de Souza dá puxão de orelhas em louvor a colaboradora"

- "Gabriel Mithá Ribeiro - 'Quando o branco é carrasco aí está o racismo, mas quando lhe espetam uma faca na barriga a vítima continua com a culpa"

- "Marisco português já é vendido na praça a preço de ouro"

- "Falcon fez 71 viagens num ano ao serviço do Governo e do PR"

- "Tribunais - CSM não tem juízes suficientes para movimento nacional de julho"

- "Páscoa - Portugueses voltam a viajar como antes da pandemia"

- "António Carlos Cortez - 'Não se investe em livros disruptivos'"

- "Ana Varela - 'O preconceito só existe na cabeça de quem o tem'"

Público:

- "OE2022 - Governo não abdica do ritmo de redução do défice"

- "OE2022 - Entrevista ao ministro das Finanças: aumentos? 'Não podemos acrescentar um motor interno à inflação'"

- "Ucrânia - A batalha por Mariupol pode estar na fase derradeira"

- "Parlamento - PSD, IL e Livre pedem o fim da compra de gás e petróleo russo"

- "Escolas - Falta formação para aplicar educação inclusiva"

Jornal de Notícias:

- "Inflação diminui ganho das famílias no Orçamento"

- "Liverpool 3-3 Benfica - Aplausos na despedida"

- "S. C. Braga - Guerreiros no Minho com fé em vitória sobre Rangers da Escócia"

- "Zelensky discursa na Assembleia da República dia 21"

- "Covid-19 - Uso de máscara mantém-se no ensino"

- "Descentralização - Rui Moreira prevê défice com escolas"

- "Comboios - Ferrovia ficou sem 20 km num ano"

- "Pirata informático - Português burlou agente do FBI"

Diário de Notícias:

- "OE - Famílias mais pobres levam 60Euro e apoio para comprar meia botija de gás"

- "PSD - Moreira da Silva avança para a liderança e une rioístas e passistas"

- "Verão - 'Guerra pode perturbar mais do que pandemia', frisa bastonário dos médicos"

- "Lisboa - Esquerda chumba projeto para hotel no Convento das Mónicas"

- "Champions - Benfica não resiste a confronto com Liverpool"

- "Ucrânia - Zelensky pede mais armas para evitar banho de sangue"

Negócios:

- "Um orçamento na teia da inflação"

- "Guerra não trava subida de receita com impostos"

- "Pensões e salários do Estado perdem poder de compra"

- "160 milhões para baixar fatura de empresas com gás"

- "Limpeza de dívida da CP em marcha. Novo Banco sem verba"

- "Reembolsos a credores da troika regressam"

- "Sistema financeiro paga 700 milhões ao Tesouro em 2022"

- "Energia - Setúbal acolhe nova refinaria de lítio da Galp e Northvolt"

- "BCE - Preços voltam a pôr à prova flexibilidade de Frankfurt"

- "Polónia - BCP reserva mais 97 milhões para créditos em francos suíços"

- "Diplomacia religiosa em tempos de conflito"

O Jogo:

- "Liverpool 3 Benfica 3 - Meio milagre - Águias fizeram três golos, mas sofreram outros tantos e saem da Champions de cabeça levantada"

- "FC Porto - 'Queremos muito ser campeões' - João Mário foi o porta-voz da ambição portista no campo de férias das escolas Dragon Force"

- "'Substituir Pedroto terá sido dramático' - Luís César, ex-secretário técnico, revisita primeira década da era Pinto da Costa"

- "Rangers-Braga - Carvalhal abraça o inferno - Treinador dos minhotos quer fazer do ambiente de Ibrox uma motivação"

- "Sporting - Nuno Santos ganha prioridade à esquerda"

- "V. Guimarães - Anderson a chegar como jogador livre"

Record:

- "Águia calou Anfield"

- "Personalidade e orgulho no adeus à Champions"

- "Gonçalo Ramos, Yaremchuck e Darwin marcaram"

- "Erros defensivos impediram discussão da eliminatória"

- "Nelson Veríssimo: Adeptos têm de estar orgulhosos"

- "Darwin: 'A minha cabeça está no Benfica até final da época'"

- "City passa ... à Atlético"

- "Encarnados goleiam em Alcochete e voltam à final four da Youth League"

- "Liga Europa: Minhotos preparados para ambiente difícil em Glasgow"

- "Resistir ao inferno"

- "Sporting: Para limpar a mente dos jogadores - Amorim dá folga a três dias do dérbi"

- "Sarabia para espremer até ao fim"

- "Rivais trocam acusações por causa dos bilhetes"

- "Fábio Veríssimo é o árbitro"

- "FC Porto: À caça do melhor ataque do milénio"

A Bola:

- "Caíram de pé"

- "Águias despedem-se da Champions com exibição digna de Anfield"

- "Gonçalo Ramos é o segundo mais jovem a marcar na prova"

- "Darwin recusa falar de futuro e promete 'lutar até à última gota de suor'"

- "Equipa aplaudida no final por quatro mil adeptos"

- "Guardiola vence a guerra"

- "Quatro golpes rumo à final four"

- "Rangers-SC Braga: Coragem de guerreiros"

- "FC Porto: Portimonense é uma das maiores vítimas de Sérgio"

- "Sporting: SAD recusou baixar preço de Nuno Mendes"