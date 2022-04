Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Inflação encolhe salários e pensões"

- "Maior subida de preços nos últimos 28 anos"

- "Apanhado em Inglaterra: Pirata português viciou eleições na América"

- "Águia sonha com noite de glória"

- "Vitória do derbi garante 26 milhões ao Sporting"

- "Emoção e lágrimas no adeus a Dona Melinha"

- "Telma Monteiro ferida em acidente"

- "Tragédia em viagem de finalistas"

- "Filho de presidente de câmara morre após assalto"

- "Processo de 'Rota Atlântico': Judiciária ouve Miguel Relvas no caso José Veiga"

- "Freiras e escuteiros abusados na Igreja"

- "Ataque a tiro no metro de Nova Iorque"

- "Leiria: Mulheres assaltam casas durante as festas"

- "Associação de crianças expulsa Ronaldo"

Sábado:

- "As descobertas surpreendentes da vida e morte de Jesus"

- "Ídolos: Passamos quatro dias com o maestro Martim Sousa Tavares, a nova estrela da TV"

- "Ucrânia: Fomos ler o que o BE diz sobre a guerra: A culpa é da NATO"

Visão:

- "Como Portugal mudou na II Guerra Mundial"

- "Justiça - Relvas e Santana chamados a depor no caso José Veiga"

- "Tiago Antunes - O 'ator' que acompanha Costa na Europa"

- "Dossier Verde - Desafios e riscos da transição energética"

Público:

- "Euribor já chegou a terreno positivo e vai acelerar nos próximos meses"

- "Orçamento 2022 - Medo de espiral inflacionista condiciona proposta do Governo"

- "Abusos sexuais - Comissão refere indícios de encobrimento de bispos"

- "Guerra na Ucrânia - Putin não retira sem cumprir 'objectivos' no Donbass"

- "Luís Montenegro - 'O meu passado chama-se Passos, o de António Costa, Sócrates'"

- "Arquitectura - Fundação Marques da Silva recebe arquivo de Nuno Portas"

- "Liga dos Campeões - Benfica desafia lei das probabilidades no jogo de hoje frente ao Liverpool"

- "Conferências do Nobel - As impressões da leitura de Saramago segundo Carlos Moedas e Alberto Manguel"

Jornal de Notícias:

- "Pirata de Viseu vendeu milhões de cartões bancários na Internet"

- "Líder dos municípios pede a Rui Moreira que 'não abandone o barco'"

- "Benfica sem Rafa tenta missão impossível"

- "Entrevista - 'Vai ser muito duro quando Pinto da Costa decidir sair' [João Rafael Koehler]"

- "Medina fica com a fatia de Leão"

- "Coimbra - Cadeia recusou receber preso que estava em fuga"

- "Igreja - Comissão acusa bispos de ocultarem abusos sexuais"

- "Ucrânia - Putin promete ferro e fogo enquanto não conquistar Donbass"

- "Finalistas - Estudante sentiu-se mal depois de assalto e morreu"

Diário de Notícias:

- "Exército paga 1,2 milhões a privados para levar blindados e militares para a Roménia"

- "'Carnificina' em Mariupol vitima 'mais de 20 mil civis'"

- "Orçamento do Estado - Livre quer negociar com o Governo programa de 1500 milhões para 'casa, conforto e clima'"; Inflação sem bens críticos descola face à média da zona euro; FMI quer novos impostos sobre os lucros excessivos e os super-ricos"

- "Líder era português - Desmantelado um dos maiores mercados de 'hackers' do mundo"

- "Nova Iorque - Já houve mais de 300 tiroteios na cidade, só este ano"

- "Melvyn Goodale - Principal função do cérebro não é pensar, diz nutricionista"

- "Avelino Alves - O padre de Sintra que abençoa o povo em compasso pascal de mota"

- "'Partygate' - Boris Johnson multado por festas, mas guerra segura primeiro-ministro britânico"

Inevitável:

- "Entrevista a Eduardo Miranda, presidente da Associação de Alojamento Local - 'Havia muito a ideia de que o alojamento local era um negócio da galinha dos ovos de ouro'"

- "Putin diz que a invasão é 'nobre' enquanto se apura se usou armas químicas"

- "Algarve. Páscoa com cheiro a mar, sol e lotação quase esgotada"

- "Japão. A moda das noivas que se casam consigo próprias"

- "Boris Johnson multado por ter estado em festa durante o confinamento"

- "Epidemia de furtos de catalisadores"

Negócios:

- "Inflação já começa a alastrar a toda a economia nacional"

- "Páscoa anima, mas verão ainda traz dúvidas ao turismo"

- "Ucrânia - Refugiados encaminhados para RSI e abono"

- "Governo quer mudar lei do OE"

- "Grandes tecnológicas estão a dividir ações para atrair capital de investidores"

- "Aveirense Bresimar duplica investimento em 'chips' para não falhar encomendas"

- "José Theotónio, CEO do Grupo Pestana - 'Não sei se é positivo [o efeito da guerra] pois o mercado vai reduzir-se'"

O Jogo:

- "Liverpool-Benfica - Um Evereste pela frente - Águias têm 'meias' da Champions à distância de triunfo por três golos"

- "FC Porto - Talento de Taremi definido pelo ex-colega Diogo Amado: 'Inteligência na área'"

- "Sporting - St. Juste, alvo leonino, tem o aval de Carlos Leal, diretor do Bielefeld - 'É um central supersónico'"

- "Braga - Três triunfos lusos em 29 jogos na Escócia - Guerreiros podem inspirar-se em Vermelhinho"

- "V. Guimarães - Ambos têm proposta de renovação - SAD quer segurar Maga e Hélder Sá"

- "Boavista - Contrarrelógio para conseguir inscrevê-lo - Sauer diz sim ao Botafogo"

A Bola:

- "Liverpool-Benfica: All you need is luck"

- "'Se marcarmos primeiro o rumo da eliminatória pode mudar', Nelson Veríssimo"

- "Águias procuram um milagre em Liverpool"

- "Sporting: St. Juste patra fechar este mês"

- "Youth League: Alcochete enche para o derbi, com vista para as meias-finais"

- "FC Porto: Otávio sobre a fasquia"

- "Real Madrid 2-3 Chelsea"

- "Bayern 1-1 Vilarreal"

Record:

- "Dancem o vira"

- "Liverpool-Benfica: Na cidade dos Beatles a música tem de ser outra"

- "Everton: 'Tentaremos o jogo perfeito"

- "Rafa fica de fora e deve falhar Alvalade"

- "Verísimo: 'Temos o sonho de que é possível'"

- "Diogo Gonçalves testado a titular"

- "Apurado defronta submarino amarelo"

- "Sporting: Ugarte à frente de Palhinha"

- "Momento e estatística beneficiam uruguaio"

- "Fatawu impressiona na equipa principal"

- "Youth League: Luta de rivais"

- "FC Porto: Vitinha só precisa de golos"

- "Telma Monteiro e Bárbara Timo sofrem acidente de viação"