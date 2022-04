Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Expresso:

- "TAP contrata 200 tripulantes que despediu há um ano"

- "Guerra na Ucrânia: A libertação que trouxe o horror"

- "Investigação: Rei dos diamantes pediu para ser português"

- "Guerra na Ucrânia: Porque é quase impossível julgar Putin por crimes de guerra"

- "Condecoração: Esquerda não quer Spínola condecorado"

- "Ensino Superior: Queixas de assédio em Direito ignoradas há oito anos"

- "PSD: Passos não vai escolher entre Montenegro e Moreira da Silva"

- "Segurança: Anúncio da extinção do SEF causa debandada"

- "França: Le Pen mais perto da vitória em França"

- "Entrevista a Volodymyr Zelenksy: 'Vamos ganhar. É uma questão de tempo'"

- "Renda do edifício para onde vai o Governo custa Euro1 milhão por mês"

O NOVO:

- "TAP com pilotos em terra e mais milhões a voar"

- "Miguel Poiares Maduro: 'António Costa vende a mediocridade como um sucesso'"

- "Marta Leite Castro: 'Não podemos esperar que os outros apareçam com oportunidades"

- "AR só revela prendas de deputados após perguntas do NOVO"

- "Luís Montenegro acelera campanha a seguir à Páscoa numa corrida que deve ser só a dois"

- "Ninguém espera que Marcelo e Costa repitam atritos entre Soares e Cavaco"

Correio da Manhã:

- "Justiça investiga negócio milionário com barco. Patrão da TVI alvo de dois processos"

- "Empresa de Mário Ferreira compra 'Atlântida' por 8,75 milhões e 8 meses depois vende navio por 17 milhões de euros"

- "Queixas em Direito. Universidade obrigada a denunciar crimes sexuais"

- "Protesto junta alunos contra assédio"

- "Programa do Governo. Costa anuncia descida fiscal de 16 cêntimos por litro nos combustíveis"

- "Soldados russos confessam massacre de civis"

- "Para alunos do 7.º ao 9.º ano: Inquérito sobre orientação sexual gera polémica no Norte"

- "Barcelos. Faz emboscada para matar mulher na rua"

- "Pressão nas receitas. Champions ameaça nova época do Benfica"

- "SP Braga-Rangers (1-0): Guerreiros do Minho derrotam escoceses"

Público:

- "Crescimento económico põe pensões a subir acima da inflação em 2023"

- "Guerra na Ucrânia: Foi um jogo online que trouxe esta família para Ovar"

- "Costa anuncia redução do imposto sobre gasóleo e gasolina como se o IVA descesse para 13%"

- "Superior: Quem ensina os professores não tem formação especializada"

- "Eleições em França: PS corre risco de vida nestas presidenciais"

- "Covid-19: Com as mortes a descer podemos tirar a máscara após a Páscoa"

- "Festival Sónar: A cultura eletrónica chegou a Lisboa com Richie Hawtin"

- "Carrilho da Graça: 'Em Portugal, os arquitetos são apreciados de uma forma abstrata"

- "World Press Photo: O passado e o presente dos povos indígenas em destaque nas imagens do ano"

Jornal de Notícias:

- "Motoristas de TVDE multados por viagens ilegais"

- "Braga 1-0 Rangers: Liga Europa: A meio caminho da meia-final"

- "Ucrânia: Rússia perde na ONU mas ainda tem aliados"

- "Costa resiste à pressão para aumentar salários"

- "Europa: Estudo aponta falhas no PRR português"

- "Saúde: DGS quer carne vermelha fora das cantinas públicas"

- "Barcelos: Tenta matar a mulher e suicida-se"

- "Açores: Velas volta a ganhar vida apesar do medo"

Diário de Notícias:

- "Costa usa programa do Governo e antecipa discussão do orçamento"

- "Primeira entrevista como Presidente da AR: Augusto Santos Silva: 'A maior ameaça à democracia é a dos regimes autoritários"

- "Ucrânia: Aliados prometem mais ajuda a Kiev e Moscovo admite que baixas são 'enorme tragédia'"

- "Objetivos: Plano Nacional quer uma 'Saúde mais sustentável' para todos os portugueses"

- "Justiça: Faculdade de Direito de Lisboa vai entregar relatório sobre assédio ao MP"

- "Património: 'Combatentes do mundo' lutam para preservar a história do Quartel do 11 em Setúbal"

- "A mais recente estrela Michelin de Lisboa"

Inevitável:

- "Mais de 1,2 milhões de portugueses sem médico de família: 'Estamos a olhar para o Titanic'"

- "Entrevista a Paula Vaz Freire, diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa: 'Há docentes da faculdade que são casados com pessoas que foram suas alunas'"

- "Ucrânia: Cada vez mais atrocidades reveladas"

- "PSD: Moreira da Silva avança com candidatura para ser alternativa"

- "Já há crianças ucranianas em mais de 900 escolas portuguesas"

- "Governo: Costa diz que vai ficar até ao fim da legislatura e que apresenta OE já na próxima semana"

O Jornal Económico:

- "'Governo tem de assumir medidas duras como IVA zero no pão e cereais', Líder da CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, João Vieira Lopes"

- "Administrador financeiro do Novobanco é favorito à sucessão de Ramalho"

- "Empresas admitem reforçar teletrabalho face à crise energética"

- "Regulação. CMVM, ASF, BdP e IGCP à espera das nomeações de Fernando Medina"

- "Impostos. Do 'lay-off' à ajuda aos pais, como declarar apoios extraordinários recebidos em 2021 no IRS"

- "Orçamento do Estado. Proposta é apresentada na próxima semana, para que entre em vigor ainda em junho"

- "Juros. BCE e Fed projetam política mais agressiva para lidar com elevada pressão da inflação"

- "Automóvel. CEO do grupo Volkswagen endurece discurso: 'Sanções são a única forma de travar Putin'"

- "Guerra. Governo anuncia medidas para travar inflação e subida dos preços da energia"

Negócios:

- "Preços são as fraudes mais comuns com fundos da UE"

- "Sustentabilidade 20/30: 'Com esta guerra, a Alemanha ficará irreconhecível': Paulo Portas"

- "Luís Menezes, CEO da Unilabs: 'Faturámos 80 milhões em testes em 2021'"

- "Governo: Gasóleo desce 21 cêntimos com nova redução do ISP"

- "Aviação: Companhia White Airways arrisca entrar em insolvência"

- "Entrevista a Pedro Cabrita Reis: 'Não há artistas de geração espontânea'"

- "Kenneth Rogoff: Excesso de globalização poderia ser desastroso"

O Jogo:

- "Braga 1-0 Rangers: União Europeia"

- "FC Porto: Diogo Costa de mão quente em Guimarães"

- "Benfica: Conceição e Amorim superam Schmidt"

- "Sporting: Trincão é hipótese genuína"

- "Futsal: Ricardinho disse adeus à Seleção"

A Bola:

- "Fechado: Acordo total. Roger Schmidt vai ser treinador do Benfica"

- "SC Braga-Rangers (1-0): Abel entrou na festa"

- "Sporting. Matheus rejeita o Wolves"

- "FC Porto. Conceição tenta mais um recorde"

- "Futsal. O último golo de Ricardinho"

Record:

- "Benfica. Mussa a um passo"

- "Schmidt contrato de duas épocas à espera. Só falta assinar"

- "SP Braga-Rangers (1-0): Guerreiros de elite"

- "Sporting. Amorim quer garantir Champions no dérbi"

- "FC Porto. Zaidu e Taremi comem às 6 da manhã. Única refeição antes do jogo de Guimarães"