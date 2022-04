EUA dão 9,5 milhões para combater subnutrição na Nigéria

A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) anunciou hoje que lançou um programa de dois anos, no valor de 9,5 milhões de dólares, para melhorar a alimentação em três estados da Nigéria.

"A Atividade de Avanço da Nutrição vai melhorar a saúde nutricional dos cidadãos nos estados de Bauchi, Kebbi e Sokoto", lê-se num comunicado, no qual se lembra que "a subnutrição é a causa subjacente à morte de quase metade das crianças com menos de 05 anos na Nigéria".

A iniciativa de 9,5 milhões de dólares, cerca de 8,6 milhões de euros, vai dar apoio técnico, partilhar inovações e fazer pesquisas sobre os resultados alcançados, para além de tentar melhorar as causas imediatas e subjacentes da má nutrição das crianças nigerianas.

"A subnutrição tem um impacto muito abrangente nas populações mais vulneráveis, especialmente as crianças, os adolescentes e as mulheres, e é crítica para melhorar a saúde, a educação e o desenvolvimento económico", comentou o diretor do gabinete da USAID sobre Saúde, População e Nutrição, Paul McDermott.