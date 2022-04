Venezuela vai receber primeira réplica moderna do Santuário de Fátima

A Venezuela prepara-se para receber a primeira réplica moderna do Santuário da Virgem de Fátima. No dia 13 de Outubro está previsto a abertura de portas deste templo religioso que contou com o apoio de Alberto João Jardim.

Localizado no sector de Lomas de Urquía, no concelho de Carriza, a obra da autoria da Associação Civil Amigos de Nossa Senhora de Fátima de Los Altos Mirandinos pretende criar uma maior aproximação aos moradores da cidade, bem como tornar-se num ponto de encontro para toda a comunidade portuguesa daquela região.

De acordo com o 'Correio da Venezuela', a organização desta obra está satisfeita com o entusiasmo gerado pela notícia da inauguração do projecto, não só do grande público, mas também das autoridades venezuelanas e portuguesas, que já demonstraram interesse em visitar a peça e em estar presente na cerimónia de abertura. Dessa forma, os promotores esperam poder contar com a presença de todas as personalidades que prestaram apoio à realização desta obra, como é o caso de Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional da Madeira.

Nunca esqueceremos o apoio do Dr. Alberto João Jardim, que esteve connosco no lançamento da primeira pedra e foi um grande divulgador do Santuário. Da mesma forma, sempre lembraremos da presença da Dra. Marleny Cabello, que na época era a primeira-dama do Governo do estado de Miranda e fez uma importante doação que nos permitiu avançar com os trabalhos. Não menos importante foi o apoio de José Luis Rodríguez, ex-prefeito de ascendência portuguesa