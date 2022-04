"O aumento do custo de vida está a penalizar duramente milhares de pessoas", diz Edgar Silva

A CDU realizou hoje uma Tribuna Pública, cujo mote foi 'Os preços aumentam e o povo não aguenta'.

O coordenador regional do partido, Edgar Silva, disse que "o aumento do custo de vida está a penalizar duramente milhares de pessoas na Região Autónoma da Madeira".

"Diariamente a carestia de vida atinge o povo desta Região, fazendo agravar as desigualdades e as injustiças sociais. E os governantes apontam para medidas que ficam aquém do necessário. Em vez de se tomarem medidas de controlo e fixação de preços, em vez do combate à especulação, os governantes, na República e nesta Região, protegem os grandes grupos económicos e os seus lucros milionários", lamentou.

Segundo Edgar Silva, "a questão fundamental para a vida de milhares de pessoas desta terra passa por exigir de políticas não-especulativas".

"Travar a especulação é condição determinante para que milhares de pessoas possam ter direito à vida ou a uma vida com o mínimo de condições dignas", sustentou.

Nesta iniciativa foram apontadas medidas concretas que os eleitos da CDU apresentaram no parlamento em defesa dos direitos das populações e para fazer face ao "descontrolado aumento de preços de bens e serviços fundamentais".