Portugal defronta Uruguai, Coreia do Sul e Gana no Grupo H do Mundial'2022

Portugal vai defrontar Uruguai, Coreia do Sul e Gana no Grupo H do Mundial de futebol de 2022, que se realiza no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro, ditou o sorteio hoje realizado em Doha.

Portugal estreia-se em 24 de novembro, frente ao Gana, jogando depois em 28, com os uruguaios, que afastaram a equipa das 'quinas' nos 'oitavos' de 2018, e fechando em 02 de dezembro, face aos sul-coreanos, comandados pelo português Paulo Bento.

A seleção portuguesa de futebol vai disputar a oitava fase final, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, tendo como melhor registo o terceiro lugar da estreia, numa edição em que o 'rei' Eusébio marcou nove golos.

Os comandados de Fernando Santos qualificaram-se ao vencerem o caminho C dos 'play-offs' europeus, com triunfos caseiros face a Turquia (3-1 nas meias-finais) e Macedónia do Norte 2-0 na final), depois do segundo lugar do Grupo A, atrás da Sérvia.

A fase final do Mundial de futebol de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.