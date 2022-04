Canoístas madeirenses competem na ‘Taça de Portugal de Tripulações de Fundo 2022’´

Os canoístas madeirenses António Ribeiro, João Rodrigues, Luís Rosa, Luís Silva, Marco Gomes e Ruben Freitas, do Centro Treino Mar, e Bernardo Pereira, David Fernandes, Diogo Ferreira e Miguel Orfão, do Clube Naval da Calheta, vão participar, este fim-de-semana, na Taça de Portugal de Tripulações de Fundo 2022’, que se realiza nas águas do Rio Douro.

Depois de 2 anos de ausência devido à pandemia de covid-19, a competição que é promovida pela Federação Portuguesa de Canoagem, em parceria com o Ligadura e com o Município de Gondomar, vai reunir 1000 embarcações em Melres-Gondomar durante todo o dia de sábado e domingo, para a disputa dos títulos nacionais da Taça de Portugal nas disciplinas de K2, C2, K4 e C4.