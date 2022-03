Um acidente envolveu esta manhã três viaturas no sítio do Tranqual, freguesia do Campanário, mais precisamente no Caminho da Vera Cruz, um prolongamento da Estrada do Tranqual e que vai ligar à Rua Comandante Camacho de Freitas.

Segundo testemunha no local, uma viatura que estaria a estacionar foi embatida por outra que circulava e que acabou por arrastar a primeira, tendo esta tocado numa terceira que estaria também estacionada.

A primeira viatura seria a carrinha do pão que àquela hora, num estrada com alguma humidade devido a chuviscos que haviam caído, acabou por condicionar a condução. A zona do acidente faz ligeira curva (zona de estrada praticamente sem declive).

Não foi necessária a intervenção dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que não foram sequer chamados ao local.