Euro cai face ao dólar após reforço das sanções impostas à Rússia

O euro caiu hoje face ao dólar, após terem sido impostas novas sanções à Rússia que atingem em particular sistema financeiro.

Às 18:00 (hora de Lisboa) o euro negociava a 1,1202 dólares, quando na sexta-feira à mesma hora seguia a 1,1241 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1199 dólares.

A guerra na Ucrânia e as sanções impostas à Rússia reforçaram o dólar como investimento seguro num momento de incerteza.

A empresa tecnológica financeira Ebury, especializada em pagamentos internacionais e intercâmbio de divisas, refere que "o dólar norte-americano volta a ser refúgio seguro, o mesmo acontecendo com o franco suíço e o iene japonês, mas a uma escala menor".

"Em segundo lugar, as matérias-primas subiram, lideradas pela energia, assim como as moedas dos países exportadores de matérias-primas (a coroa norueguesa subiu fortemente em relação a todas as moedas do mundo), com a óbvia exceção do rublo", segundo a Ebury.

O rublo registou uma forte depreciação na sequência das novas sanções. Hoje, um dólar valia 94,6 rublos, quando na quarta-feira, antes da invasão russa da Ucrânia, a taxa oficial era de 83,5 rublos por dólar.

Por sua vez, o euro valia 106 rublos, contra 93,5 na véspera da ofensiva militar.

Divisas...............hoje..............sexta-feira

Euro/dólar............1,1202.................1,1241

Euro/libra............0,83677...............0,83990

Euro/iene.............128,95.................130,11

Dólar/iene............115,12.................115,76