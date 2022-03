Documentário sobre o projecto GIRO foi apresentado esta tarde

No âmbito da celebração do 5º aniversário da Área Protegida do Cabo Girão, foi apresentado, esta tarde, o documentário 'GIRO – Projecto de Valorização da Área Protegida do Cabo Girão', no Salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Este projecto é da responsabilidade da Associação Insular de Geografia (AIG) e conta com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza IP-RAM como parceiros.

Conforme nota enviada às redacções, "este documentário é o resultado do estudo, inventariação e documentação dos valores naturais e culturais presentes na Área Protegida, que engloba, na sua parte marinha o Parque Natural Marinho do Cabo Girão e na sua parte terrestre o Monumento Natural do Cabo Girão e a Paisagem Protegida do Cabo Girão. É ainda o retrato dos 3 anos de trabalho deste projecto no terreno, através das acções de monitorização anuais realizadas pela equipa do Núcleo de Estudos e Projectos da AIG (NEP-AIG)".

Ana Neves, coordenadora do NEP-AIG AIG reforça que “após estudo e inventariação desta Área Protegida, foi possível criar uma série de conteúdos essenciais à divulgação dos valores naturais e culturais do Cabo Girão. O livro já publicado ilustra esses valores, contudo, havia a necessidade de ir mais além e mostrar os trabalhos que estão a ser desenvolvidos em prol da preservação daquele espaço, principalmente no âmbito da monitorização.”