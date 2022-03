'Manual Técnico da Macieira' apresentado no Colégio dos Jesuítas

A Universidade da Madeira (UMa), na qualidade de promotor da Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e no âmbito do projecto ‘Caracterização e Conservação dos Principais Recursos Genéticos Vegetais Tradicionais e Estratégicos da RAM’, apresentou, hoje, o ‘Manual Técnico da Macieira’, no auditório do Colégio dos Jesuítas.

Este manual, escrito por uma equipa de 10 pessoas, tem “um inventário de 134 cultivares que foram identificadas pelas equipas que andaram no campo”. Foram feitas mais de 2500 visitas a diversos locais onde existem árvores de fruto, disse Miguel Pinheiro de Carvalho, professor da Faculdade das Ciências da Vida, da Universidade da Madeira.

Humberto Vasconcelos, secretário da agricultura, destacou os esforços desenvolvidos entre o Governo Regional, a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e a UMa, enaltecendo o trabalho realizado. "Na área agrícola estamos muito bem alicerçados em conjuntos técnicos muito bons e acabamos por fazer um trabalho de excelência”.

Elsa Fernandes, vice-presidente da UMa, deixou o desejo de "continuar a ter o contrato-programa nos próximos anos".

Serão também publicados mais quatro livros no âmbito deste projecto.