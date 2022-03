Documentário ‘Cine Madeira' cativou mais de 100 espectadores

Decorreu ontem, dia 3 de Março, pelas 21 horas, a estreia do documentário ‘Cine Madeira – A História do Cinema no Funchal’, que contou com a presença de 122 espectadores.

'Como é que o cinema chegou ao Funchal?' Foi a esta pergunta algumas figuras ligadas ao sector cultural e académico - Ana Paula Almeida, Rui Carita, Teresa Silva, Carlos Valente e Manuel Vasconcelos - tentaram responder no palco do Teatro Municipal.

Este projecto resultou da parceria da Câmara Municipal do Funchal com o 'Shortcutz', no âmbito dos apoios ao associativismo e actividades do interesse municipal. Rui Dantas Rodrigues e Javier Santos foram os produtores, realizadores e editores do projecto.