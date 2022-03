Casa dos Açores na Madeira recebeu presidente de Ponta Delgada

A Casa dos Açores na Madeira recebeu a visita do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral.

O Presidente daquela que é a maior cidade dos Açores, fez questão de conhecer as instalações da sede da Casa dos Açores na Rua das Pretas e de assinar o livro de honra desta instituição, a convite do Presidente da Casa dos Açores na Madeira Carlos Madruga da Costa.

Pedro Nascimento Cabral fez-se acompanhar na visita do seu Vice-Presidente Pedro Furtado.

“Esta foi uma excelente oportunidade para reunir pessoalmente com o Presidente desta importante edilidade açoriana e para procurar formas de iniciar uma aproximação e uma colaboração mais estreita com o município de Ponta Delgada”, referiu o Presidente da Casa dos Açores.

“Encontramos total disponibilidade da parte do município para essa aproximação com a Casa dos Açores na Madeira e estamos muito satisfeitos com as oportunidades que essa aproximação nos trará no futuro”, referiu.