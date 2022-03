Áustria anuncia suspensão da lei de vacinação obrigatória

O Governo da Áustria anunciou hoje a suspensão da lei de vacinação obrigatória contra a covid-19, apenas um mês após a sua entrada em vigor.

"Decidimos seguir o conselho da comissão de especialistas" e "suspender" o texto, que não é "proporcional" ao perigo apresentado pela variante Ómicron [do SARS-CoV-2], anunciou a ministra dos Assuntos Europeus da Áustria, Karoline Edtstadler, durante uma conferência de imprensa em Viena.

A vacinação obrigatória contra a covid-19 foi imposta no início de fevereiro para todos os residentes na Áustria a partir dos 18 anos, com exceção dos recuperados recentemente, mulheres grávidas e pessoas com alergias comprovadas.

Na altura, cerca de 75% da população austríaca estava vacinada contra a covid-19. Um valor que, para o ministro da Saúde austríaco, Wolfgang Mückstein, não era suficiente para combater com eficácia uma nova onda do vírus.

A partir do mês de março, as autoridades verificavam de forma aleatória o cumprimento da nova lei, com multas que poderiam chegar aos 3.600 euros.

A covid-19 provocou pelo menos 5.996.378 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na segunda-feira.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.