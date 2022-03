Colisão deixou uma mulher ferida no Funchal

Uma mulher com cerca de 30 anos ficou ferida, esta manhã, como consequência de um acidente ocorrido no Caminho dos Pretos, no Funchal.

O sinistro tratou-se de uma colisão entre duas viaturas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido accionados pelas 9h05 desta segunda-feira. A mulher acabou por ser transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.