Taxa de abandono escolar precoce continua a diminuir na Madeira

A taxa de abandono precoce de educação e formação na Região Autónoma da Madeira fixou-se em 10,2% em 2021, registando uma redução de 1,0 pontos percentuais (p.p) face ao ano precedente, indicam os dados divulgados esta terça-feira, 22 de Fevereiro, pela Direcção Regional de Estatística.

Os dados resultantes do Inquérito ao Emprego (IE), bem como dos dados do ensino superior relativos ao ano lectivo 2020/2021, indicam que a taxa de abandono escolar tem diminuído continuamente desde 2013 (primeiro ano da série), ano no qual atingia 28,0%, sendo que em oito anos decresceu 17,8 p.p.. Não obstante a taxa de abandono precoce regional ser superior à nacional, observa-se uma convergência dos valores: enquanto em 2013, essa discrepância era de 7,2 p.p., em 2021 não ultrapassava os 1,7 p.p..

Em 2021, tal como nos oito anos anteriores, a taxa em questão é maior para os homens (12,6%) do que para as mulheres (7,6%). No entanto, a aproximação entre as duas taxas ao longo do período em análise é evidente, com o diferencial a passar de 16,5 p.p. em 2013 para 5,0 p.p. em 2021.

A taxa de aprendizagem ao longo da vida fixou-se em 9,0% em 2021, mais 1,1 p.p. que em 2020, sendo mais expressiva nas mulheres (9,7%) do que nos homens (8,3%). Esta taxa tem vindo a oscilar no período 2011-2021, atingindo um máximo em 2018 (9,4%), reduzindo-se em 2019 para 8,9%, voltando a cair em 2020 para 7,9%, e aumentando para 9,0% em 2021, conforme atrás referido. A nível nacional, esta taxa também aumentou 2,9 p.p., mas a mesma mantinha-se acima do valor da RAM em 3,9 p.p., revelando-se um maior afastamento entre a RAM e o país do que no ano precedente (2,1 p.p.).

As taxas de escolaridade do nível de ensino básico e do nível de ensino secundário têm vindo a aumentar entre 2011 e 2021. No primeiro caso, o indicador reflecte a proporção da população residente com idade entre 20 e 64 anos com pelo menos o 3.º ciclo do ensino básico completo, no total da população residente do mesmo grupo etário, alcançando no último ano o valor de 70,2% (48,3% em 2011 e 67,4% em 2020). Já a taxa de escolaridade do nível de ensino secundário, que representa a proporção da população residente que concluiu o nível de escolaridade secundário, no total da população residente com idade entre 20 e 64 anos, aumentou de 31,6% em 2011 para 53,8% em 2021 (49,9% em 2020). Considerando apenas o grupo etário 20-24 anos, esta última taxa atingiu na RAM, em 2021, 80,8%. A nível nacional as taxas de escolaridade, em 2021, eram de 80,1% no caso do ensino básico e de 62,3% para o ensino secundário.

Por sua vez, a taxa de escolaridade do nível de ensino superior da população residente na RAM com idade entre 30 e 34 anos (média móvel de 3 anos) fixava-se em 33,7% em 2021 (41,8% nas mulheres e 26,0% nos homens). Apesar desta percentagem ser ainda inferior à média nacional (39,8%), constitui o valor mais alto desde 2013 (1.º ano da série).