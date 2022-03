'Casa do Voluntário' e Câmara do Porto Santo juntos no apoio social

Na passada segunda-feira, os responsáveis pela 'Casa do Voluntário' estiveram no edifício da Câmara Municipal da Ilha Dourada, para uma apresentação dos seus programas de apoio, designadamente o Porto Santo Inclusivo.

Trata-se de um projecto que pretende desenvolver um trabalho em rede com as IPSS e chegar à população, sobretudo, àquela que se apresenta com maior vulnerabilidade social e económica.

Nesta apresentação, a vereadora da área social, Mariana Vasconcelos, afirmou que "já existem algumas famílias vulneráveis identificadas e em análise, sendo que está previsto um apoio, não só aos idosos, mas também às crianças e jovens com várias valências sociais, nomeadamente com voluntariado de proximidade e acompanhamento dos mesmos, distribuição de refeições e com pequenas obras e equipamentos, em termos habitacionais".

No Porto Santo, 'A Casa do Voluntário’' está a funcionar no edifício que se situa na entrada principal do Parque de Campismo local.

Sobre a Casa do Voluntário

Fundada em Fevereiro de 2002, 'A Casa do Voluntário' é, desde 2004, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Sediada no concelho do Funchal, esta instituição tem como principal missão a promoção do voluntariado social, através da formação e do encaminhamento de voluntários nas áreas da acção social, educação, ambiente e saúde.

É também responsável pela dinamização de actividades de carácter cívico e social e tem desempenhado um papel fundamental no acompanhamento de crianças, jovens, adultos, na Região. Uma instituição com vários projectos e valências sociais em acordos de cooperação com o Governo Regional.