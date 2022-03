PCP alerta para gravidade da violência doméstica na Madeira

O PCP desenvolveu hoje uma iniciativa no centro do Funchal, com o objectivo de assinalar o Dia Internacional da Mulher, que se comemora amanhã, dia 08 de Março. Nesta acção de contactos a dirigente do PCP, Herlanda Amado, alertou para gravidade da violência doméstica na Madeira.

"A violência sobre as mulheres assume diversas expressões, mas na Região Autónoma da Madeira, a que assume maior expressão é a violência doméstica, dados assentes nas denuncias feitas chegar às Forças de Segurança e entidades que actuam no terreno", salienta Herlanda Amado.

"Ser das Regiões que tem o índice mais elevado por 100 mil habitantes, é não só dramático e assustador, mas deve mobilizar-nos a todos enquanto cidadãos para a denuncia e intervenção, visto este ser um crime público, mas deve igualmente garantir da parte de todas as entidades envolvidas uma maior atenção e intervenção preventiva e não reactiva", defende a dirigente comunista.

Entende ainda que "deve ser exigido uma intervenção de cooperação no plano político, com as forças de segurança, com as entidades que têm intervenção no terreno, bem como com a Escola, não esquecendo que aqui também os números de violência no namoro, também têm aumentado".

Herlanda Amado apela à consciencialização de todos para este flagelo e lembra que "o PCP tem tido várias intervenções que visam combater e prevenir as discriminações, desigualdades e violências sobre as mulheres". "Objectivos que exigem medidas específicas para a sua prevenção e combate, associadas ao cumprimento dos direitos das mulheres, assegurando a igualdade no trabalho e na vida", rematou.