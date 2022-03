Madeirense Carolina Boulhosa é 3.ª em duatlo no Campeonato Nacional de Desporto Universitário

A madeirense, Carolina Boulhosa, obteve o 3º lugar, em femininos, no Campeonato Nacional de Desporto Universitário, que se realizou, no sábado, dia 5 de Março, em Arronches (distrito de Portalegre).

A atleta obteve ainda o 7º lugar no escalão 20-24 no Campeonato Individual.

Arronches recebeu, ontem, as provas de duatlo - o Campeonato de nacional de duatlo individual e de clubes e o Campeonato Nacional de Desporto Universitário - numa organização da Câmara Municipal de Arronches, com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal e as associações locais.

Os atletas partiram para a primeira corrida do interior do Estádio Municipal de Arronches, na pista de atletismo junto à zona de chegada, em direção à Vila de Arronches.

O percurso circular de duas voltas em piso misto de asfalto e empedrado, totalizava 5.150 metros com algum desnível.

O ciclismo, sem desníveis consideráveis, incluiu uma volta no percurso em asfalto em boas condições entre o Estádio Municipal de Arronches e as localidades de Esperança e Nave Fria. A segunda corrida foi composta por uma volta com a meta instalada no interior do estádio.