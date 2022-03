Adriana Viveiros também galardoada na 25.ª Gala do Desporto

Adriana Viveiros, atleta madeirense que representa a Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, foi também galardoada na noite passada na 25.ª Gala do Desporto, como fazendo parte da equipa de sub-20 de Portugal por vencer a medalha de prata na Taça da Europa de Marcha, em Maio de 2021.

Recorde-se que a atleta madeirense sagrou-se vice-campeã da Taça da Europa em Marcha em Maio do ano passado na República Checa (Chéquia), na prova de 10 km, com o tempo de 47,10 minutos, alcançando assim um recorde pessoal e a terceira melhor marca nacional de sempre.

"Sabia que tinha hipóteses" Madeirense Adriana Viveiros conquistou hoje o segundo lugar individual no Europeu sub-20 feminino de marcha atlética; Portugal vence ouro

Avelino Silva, presidente da Associação de Natação da Madeira, e Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, foram os outros madeirenses distinguidos na noite passada, no Casino Estoril, ambos com o prémio 'Personalidade do Ano'.