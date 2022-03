Pedro Coelho deu uma ‘pedrada no charco’ na longa ronda de discursos que acontece no XVIII Congresso do PSD-M. O autarca câmara-lobense diz estar “solidário” com Miguel Albuquerque na estratégia que tomar para as eleições regionais de 2023, mas também disse que anda na rua e que ouve os militantes e os anónimos cidadãos e que nesse sentido é preciso que os centristas façam mais para que continuem a ser parceiros de coligação.

“Alguém que diga ao CDS que é preciso fazer mais”, atirou desde o palanque recebendo nessa altura uma salva de palmas com Miguel Albuquerque no centro da bancada da Comissão Política.

O edil continuou pedindo mais empenho aos centristas sublinhando que as vitórias são suadas ao seu partido.

Pelo meio enumerou os desafios que a Região terá pela frente