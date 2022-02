Preço dos combustíveis volta a subir na Madeira

Já estão definidos os preços dos combustíveis que passam a vigorar, a partir de segunda-feira, na Madeira. O despacho conjunto das secretarias regionais da Economia e Finanças determina nova subida no valor da gasolina e do gasóleo a partir das 0 horas do dia 28 de Fevereiro.

O gasóleo passa a custar 1,556€ por litro, enquanto a gasolina sem chumbo 95 sobe para 1,761€. Já a gasolina sem chumbo 98 aproxima-se dos dois euros (1,906€).

O preço a pagar por um litro de gasóleo colorido e marcado fica-se por 1,021€.